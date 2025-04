Dagli orari del Conclave agli abiti dei cardinali quello che c’è da sapere

orari di svolgimento, abiti e accessori indossati dai cardinali, porporati ammessi al Conclave. Man mano che si avvicina la data di mercoledì 7 maggio, quando, alle 16.30, ci sarà l'ingresso nella Cappella Sistina e il giuramento per l'elezione del successore di Bergoglio, emergono i particolari dell'Ordo Rituum Conclavis, il rigido cerimoniale del Conclave. Intanto diminuisce il numero di cardinali elettori, che scende da da 135 a 133, dopo la rinuncia di due porporati per motivi di salute. Per l’elezione del pontefice serviranno quindi almeno 89 voti (i due terzi dei suffragi). Intanto oggi il cardinale Angelo Becciu ha formalizzato il ritiro. per “obbedire” a Papa Francesco, pur sottolineando la propria “innocenza". (FILES) This handout picture released by the Press office shows cardinals queuing in the Sistine Chapel to swear on the Bible to never reveal the secrets of their deliberations before the start of the Conclave at the Vatican on March 12, 2013. 🔗 Quotidiano.net - Dagli orari del Conclave agli abiti dei cardinali, quello che c’è da sapere Roma, 29 aprile 2025 –di svolgimento,e accessori indossati dai, porporati ammessi al. Man mano che si avvicina la data di mercoledì 7 maggio, quando, alle 16.30, ci sarà l'ingresso nella Cappella Sistina e il giuramento per l'elezione del successore di Bergoglio, emergono i particolari dell'Ordo Rituum Conclavis, il rigido cerimoniale del. Intanto diminuisce il numero dielettori, che scende da da 135 a 133, dopo la rinuncia di due porporati per motivi di salute. Per l’elezione del pontefice serviranno quindi almeno 89 voti (i due terzi dei suffragi). Intanto oggi il cardinale Angelo Becciu ha formalizzato il ritiro. per “obbedire” a Papa Francesco, pur sottolineando la propria “innocenza". (FILES) This handout picture released by the Press office shows cardinals queuing in the Sistine Chapel to swear on the Bible to never reveal the secrets of their deliberations before the start of theat the Vatican on March 12, 2013. 🔗 Quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Antonella Clerici a Sanremo: addio agli abiti meringa, torna al Festival con paillettes e trasparenze - Antonella Clerici è la co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2025, insieme a Gerry Scotti affianca Carlo Conti nella puntata di debutto. Cosa ha indossato per questo gran ritorno all'Ariston?Continua a leggere 🔗fanpage.it

Champions League, via agli ottavi con l’Inter in campo: programma e orari tv - Bologna, 3 marzo 2025 – Riparte il grande spettacolo della Champions League e si inizia a fare sul serio. Archiviati gli spareggi, con l’eliminazione dolorosa di tutte e tre le italiane (Atalanta, Milan e Juve), rimane in gara solo l’Inter per quanto riguarda la Serie A e tutto sommato il sorteggio non ha detto male. L’avversario sarà il Feyenoord che ha eliminato il Milan, più per demeriti rossoneri che per effettivi meriti degli olandesi, in una doppia sfida che parte mercoledì a Rotterdam e si chiude martedì prossimo a Milano. 🔗sport.quotidiano.net

Conference League in tv: orari e dove vedere le partite. Guida completa agli ottavi - Firenze, 5 marzo 2025 – Al via gli ottavi di Conference League, con la Fiorentina che sarà impegnata domani alle 18:45 contro il Panathinaikos. I viola, che hanno chiuso al terzo posto dietro Chelsea e Guimaraes e a pari punti con Rapid Vienna, Djurgarden e Lugano, riprenderanno il loro cammino in Europa dalla Grecia. Allo stesso orario dei viola si giocheranno anche Betis – Guimaraes, Molde FK – Legia Varsavia e Copenaghen – Chelsea, mentre alle 21 andranno in scena Jagiellonia – Cercle Brugge, Pafos – Djurgarden, Borac Banja Luka – Rapid Vienna e NK Celje – Lugano. 🔗sport.quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Dagli orari del Conclave agli abiti dei cardinali, quello che c’è da sapere. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne