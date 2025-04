Da Sesto a Peretola in tram Tutte le future fermate

fermate in totale, dislocate sia sul territorio di Firenze che di Sesto Fiorentino. È di pochi giorni fa la presentazione in Regione del progetto definitivo della linea tramviaria 2.2, già approvato dai Comuni che prevede di fatto l'estensione della linea 2 già in funzione e il collegamento dello scalo di Peretola con il centro cittadino sestese. Il tracciato, circa 7 km, si svilupperà senza interruzione di carico dopo l'attuale sottopasso di viale Guidoni, nei pressi dell'aeroporto. Dopo il capolinea di partenza, "Peretola Aeroporto", la linea proseguirà sul territorio di Firenze, allo step successivo, la fermata "Parco della Piana", per poi raggiungere un punto di assoluto interesse: la "Scuola Marescialli e Brigadieri" con una utenza potenziale alta. Le fermate successive sulla carta, ancora a Firenze, sono "Due Case" e "Castello stazione" e proprio quest'ultimo punto sarà un importante interscambio.

