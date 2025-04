Da Papa Francesco al blackout Vaia | Siamo fragili serve ripensare il nostro welfare

Papa Francesco, il blackout di ieri in Spagna, Portogallo e parte della Francia, "ci fanno riscoprire tutti improvvisamente più fragili, meno superuomini e superdonne. La politica si interroghi a fondo su quali risposte dare a questa, non improvvisa e per certi versi attesa, emergenza. In Italia potremmo essere i primi a dare risposte concrete".

Papa Francesco, Vaia: “Sua sofferenza ricorda fragilità anziani, dobbiamo fare di più per loro’ - (Adnkronos) – "L'immagine sofferente del Papa, la sua polmonite virale bilaterale, la sua disabilità ci dice con chiarezza che abbiamo davanti a noi in maniera sempre più imponente, anche per motivi demografici, il tema dei fragili e dei grandi anziani. Bisogna fare di più. Serve uno scatto in avanti e coraggio. La salute degli italiani […] 🔗periodicodaily.com

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede - Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video: cosa si scopre sull’amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive sulle condizioni di salute di Papa Francesco. 🔗tvzap.it

L’ultimo gesto d’amore di Papa Francesco prima della scomparsa - Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

