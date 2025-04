Da Olginate a Lecco | torna la marcia per la pace

Una camminata di 10 chilometri per ribadire la necessità del cessate il fuoco in Ucraina, in Palestina e in tutti gli altri contesti di guerra. Dopo la grande partecipazione registrata negli ultimi anni, sabato 24 maggio 2025 la Tavola Lecchese per la pace organizza nuovamente la marcia della pace.

"Dreaming Agazzano", già tanti eventi in programma: torna la Marcia della Poiana - L’associazione "Dreaming Agazzano" si è presentata ai cittadini della Valluretta. L’evento si è tenuto nella serata di giovedì 6 marzo alle ore 21 al ristorante “Il Cervo” dove il presidente Alberto Panizzari ha illustrato il calendario 2025: - sabato 17 maggio (alla vigilia della Fiera... 🔗ilpiacenza.it

Scuola maestra di pace, il 25 maggio torna la marcia di Barbiana - VICCHIO – Si terrà domenica 25 maggio a Vicchio la 24esima edizione della Marcia di Barbiana. Il tema di questa edizione è Scuola Maestra di Pace. A promuoverla l’Istituzione Don Milani, la Fondazione Don Milani, l’Associazione Gruppo Don Milani di Calenzano, con il Comune. L’appello per la marcia 2025 è stato condiviso e sottoscritto da tutte e tre le realtà milaniane, che ricordano come la Scuola di Barbiana abbia ancora oggi tanto da insegnare, anche nella via stretta della ricerca della pace. 🔗corrieretoscano.it

“Torna presto, Nicola”: a Bollate la marcia silenziosa per il 17enne scomparso prima di entrare a scuola - Bollate (Milano) – In silenzio, come era nelle intenzioni degli organizzatori. In alcune centinaia oggi pomeriggio hanno partecipato alla marcia organizzata per manifestare sostegno alla famiglia di Nicola Yuri Bruzzano, il 17enne di Bollate, scomparso lo scorso 11 marzo da Garbagnate Milanese. La marcia è stata organizzata dall'istituto Russell Fontana, dove il 17enne frequenta il terzo anno di liceo scientifico. 🔗ilgiorno.it

Il 24 maggio torna la marcia della pace da Olginate a Lecco - L’iniziativa vuole rappresentare un appello ai cittadini a non restare inerti e indifferenti L’11^ edizione della camminata per ribadire il cessate fuoco in Ucraina, in Palestina e in tutti gli altri ... 🔗msn.com

SbandaBrianza non molla Consonno: skate e "resistenza” nella ghost town di Olginate - Il sindaco sostiene i volontari dopo lo “sfratto” dato dai proprietari della ex Las Vegas. I ragazzi sfrutteranno spazi pubblici per le loro attività sportive e ricreative?????? ... 🔗msn.com

A Consonno vince il degrado. Nell’ex Las Vegas di Olginate la proprietà vieta ogni attività - Olginate (Lecco) – Il borgo fantasma sempre più fantasma. Dopo lo sfregio della cacciata di tutti i suoi abitanti, della distruzione, della trasformazione in città dei balocchi con improbabili minaret ... 🔗msn.com