Iodonna.it - Da Nord a Sud, l'Italia celebra questa festa con un mix di intrattenimento e impegno sociale. E le piazze diventano palchi per la grande musica, ma anche luoghi di incontro per discutere di diritti, lavoro e futuro

Il Primo Maggio non è solo una data segnata in rosso sul calendario: ladei lavoratori, èun ponte tra generazioni, un passaggio di testimone ideale tra chi ha lottato per le otto ore, per la sicurezza sul, per un salario dignitoso, e chi oggi si batte per nuove forme di equità, per unsostenibile, per unche non alieni, ma che realizzi il potenziale di ogni individuo. E, nelleche si animano perredata,e memoria collettivaun tutt’uno. Il Concertone del Primo Maggio 2025: nuove voci e grandi nomi per unadiX Primo maggio 2025: focus sulla sicurezza sulIn, così come in molti altri Paesi, il Primo Maggio è l’occasione per portare in piazza richieste di cambiamento e rivendicare unmigliore per i lavoratori. 🔗 Iodonna.it