Da modello per il campo largo al rischio crisi | il caos tra Todde e Pd in Sardegna

C'era chi addirittura l'aveva descritto come il successo del "modello Schlein". E certo la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna dalla leader del Pd era stata rivendicata e non poco. "E' cambiato il vento", disse la segretaria dem dopo il successo del trionfo "di corto muso" del febbraio 2024. Come a dire che le destre, finalmente, si potevano fermare. Le due, Todde e Schlein, venivano così immortalate per le strade di Cagliari a cantare "Bella ciao", dopo aver "liberato" la regione dal governo di Christian Solinas. Immagini che fanno quantomeno sorridere se si pensa allo stato dei rapporti attuali tra il Pd e il Movimento cinque stelle. Dopo che nelle scorse ore la presidente ha rifilato un "ceffone" non da poco alla pattuglia locale dei democratici. Todde ieri ha dato seguito alla sua riforma della sanità regionale, dando attuazione a una legge che prevedeva la nomina dei 12 commissari delle aziende sanitarie regionali.

