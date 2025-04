Da Manuela Arcuri a Mercedezs Henger a Macfrut undici ' ambasciatori' del mangiare sano

Macfrut, in programma da martedì 6 a giovedì 8 maggio al Rimini Expo Centre. Protagonisti in veste di testimonial 11 "ambasciatori" del mangiare sano: Manuela Arcuri, Valentina Vezzali, Matilde Brandi, Daniele Lupo, Valeria Marini, Justine.

Ecco chi sono tutti gli ex di Manuela Arcuri, da Franceco Coco a Eros Ramazzotti e lo sceicco Al Habtoor - Manuela Arcuri è stata legata con l’ex calciatore Francesco Coco. Terminata la storia, Manuela ebbe un flirt con Gabriel Garko anche se come poi lei aveva ammesso in un’intervista a Vieni da me la storia durò molto poco. Durante un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso dopo che Gabriel aveva deciso di fare coming out, Manuela aveva ammesso: “Per me era una vera storia d’amore, con grande passione, ci piacevamo tantissimo. 🔗metropolitanmagazine.it

Manuela Arcuri sull’amore con Gabriel Garko: “Non era organizzata, ma una storia vera” - Bellissima e senza peli sulla lingua, Manuela Arcuri è ancora oggi uno dei volti più amati della TV italiana, dopo aver vissuto il periodo di massimo successo negli anni 2000. Ospite di Caterina Balivo a La volta Buona, l’attrice ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, tra ricordi, storie d’amore e qualche delusione. Tra gli argomenti affrontati, non poteva mancare la relazione con Gabriel Garko, su cui Manuela è stata categorica: nonostante sia stata breve, la loro è stata una storia vera. 🔗dilei.it

Chi è il marito di Manuela Arcuri, Giovanni (che ha sposato due volte): “Ci siamo lasciati, ripresi e risposati” - Oggi Manuela Arcuri sta con il marito Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore edile piuttosto facoltoso, estraneo totalmente al mondo dello spettacolo. Su di lui, la Arcuri raccontò l’aneddoto curioso del doppio matrimonio. Si erano sposati già nel 2013, a Las Vegas. “Ci eravamo stati insieme tre anni prima”, disse lei al settimanale Oggi, “poi però ci siamo lasciati. Con la lontananza siamo maturati e ci siamo ritrovati e ri-fidanzati”. 🔗metropolitanmagazine.it

Mercedesz Henger a Verissimo: “Vissuto un amore tossico, ma ora sono felice con…” - Ospite di Verissimo è stata la figlia di Eva Henger ovvero Mercedesz Henger che ha parlato di come sta vivendo questo periodo sia dal punto di vista familiare sia dal punto di vista relazionale. 🔗msn.com

Mercedesz Henger: «Riccardo Schicchi mi manca, anche se non era il mio vero papà. Ecco perché ho litigato con mamma Eva» - Mercedesz Henger è stata ospite a Verissimo per raccontare gli ultimi sviluppi della sua vita e del rapporto con Eva Henger. Mamma e figlia si erano allontanate dopo un'accesa discussione in cui ... 🔗msn.com

Eva Henger: “Mia figlia Mercedesz rapita da piccola dalla vicina di casa”. Il racconto a ‘La volta buona’ - Eva Henger, ospite oggi, mercoledì 12 marzo, a 'La volta buona', ha ricordato quando la figlia Mercedesz, a soli 2 anni, venne rapita dalla vicina di casa che viveva nel loro stesso condominio. In ... 🔗canaledieci.it