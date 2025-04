Da Guido Tonelli a David Quammen | gli ospiti di BergamoScienza 2025 tra fisica ambiente e società

Ecodibergamo.it - Da Guido Tonelli a David Quammen: gli ospiti di BergamoScienza 2025 tra fisica, ambiente e società IL FESTIVAL. Informazione, scienza e umanità: i big della ricerca dal 3 al 19 ottobre a Bergamo. Qualche anticipazione del programma. 🔗 Ecodibergamo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il divulgatore David Quammen guida la spedizione di BergamoScienza 2025 - Fervono i preparativi per la XXIII edizione di BergamoScienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, quest’anno in programma dal 3 al 19 ottobre. Ieri, nel corso di un incontro alla Fiera dei Librai di Bergamo, Telmo Pievani, filosofo evoluzionista, e Nicola Quadri, Segretario del Comitato Scientifico dell’Associazione BergamoScienza, hanno annunciato alcuni degli ospiti di questa edizione, e presentato i laboratori delle scuole e tutte le iniziative pensate per coinvolgere insegnanti, studenti e studentesse di tutte le età. 🔗bergamonews.it

Arezzo Science Lab, ecco David Quammen - Appuntamento il 21 maggio alle ore 21 al Circolo artistico con Arezzo Science Lab e anche questa volta interverrà un grande ospite pluripremiato a livello internazionale: lo statunitense David Quammen. Il tema del suo intervento sarà “L'evoluzionista riluttante”. Un ritratto privato di Charles... 🔗arezzonotizie.it

Ad Arezzo arriva il premio Nobel Anton Zeilinger. E a maggio ecco David Quammen - Arriva l’annuncio dei due special event di Arezzo Science Lab. Ogni anno i direttori del festival, Gabriele e Lorenzo Grazi, lanciano il cartellone del Festival lasciando alcuni nomi in incognito, per poi annunciarli durante l’anno. Il primo sarà il 28 marzo alle ore 21 all’Auditorium Guido... 🔗arezzonotizie.it

Approfondimenti da altre fonti

Da Guido Tonelli a David Quammen: gli ospiti di BergamoScienza 2025 tra fisica, ambiente e società; Arezzo Science Lab svela due ospiti d’eccezione: il Premio Nobel Anton Zeilinger e lo scrittore David Quammen; Due eventi speciali per Arezzo Science Lab; BergamoScienza, le anticipazioni dell’edizione 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Da Guido Tonelli a David Quammen: gli ospiti di BergamoScienza 2025 tra fisica, ambiente e società - IL FESTIVAL. Informazione, scienza e umanità: i big della ricerca dal 3 al 19 ottobre a Bergamo. Qualche anticipazione del programma. Fervono i preparativi per la XXIII edizione di BergamoScienza, il ... 🔗ecodibergamo.it

Il divulgatore David Quammen guida la spedizione di BergamoScienza 2025 - Fervono i preparativi per la XXIII edizione di BergamoScienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, quest’anno in programma dal 3 al 19 ottobre. Ieri, nel corso di un incontro alla ... 🔗bergamonews.it