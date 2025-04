Dà fuoco all' auto e al rivale | 35enne ustionato e in pericolo di vita

fuoco all'auto dove il rivale si era rifugiato.Tentato omicidio in via Casilina 1750, nel comune di Monte Compatri. I carabinieri hanno arrestato un 45enne romeno. La vittima, un connazionale di 35 anni, è stato trasportato al campus Bio Medico. 🔗 Romatoday.it - Dà fuoco all'auto e al rivale: 35enne ustionato e in pericolo di vita Una lite che è degenerata. Lo ha inseguito e ha datoall'dove ilsi era rifugiato.Tentato omicidio in via Casilina 1750, nel comune di Monte Compatri. I carabinieri hanno arrestato un 45enne romeno. La vittima, un connazionale di 35 anni, è stato trasportato al campus Bio Medico. 🔗 Romatoday.it

Su altri siti se ne discute

Gli negano l'autorizzazione per un ristorante, imprenditore di Matera dà fuoco alle auto del Comune - Un imprenditore di Policoro è accusato di incendio doloso per vendetta contro il diniego di autorizzazioni amministrative. 🔗notizie.virgilio.it

Roma: con un complice perseguita uomo e da’ fuoco a 2 auto, arrestato 40enne - Insieme a un complice ha perseguitato con molestie e minacce un uomo che li aveva rimproverati perche’ stavano disturbando sotto la sua abitazione, arrivando anche a dare fuoco a due auto. Per questo, i carabinieri della stazione di Roma Quadraro hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Roma, nei confronti di un uomo marocchino di 40 anni, senza occupazione e con precedenti, accusato di atti persecutori e incendio. 🔗romadailynews.it

Incappucciato dà fuoco a un’auto. Fiamme e paura in un condominio - Un atto doloso ha scosso ieri notte la zona di via Simboli, nel quartiere di Villa Teresa a Recanati, creando momenti di panico e gravi danni. Un incendio ha distrutto due autovetture e danneggiato la facciata di un condominio, mettendo in pericolo la sicurezza dei residenti. Secondo quanto rilevato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel condominio, che guardano l’area esterna del parcheggio, l’incendio sembra essere stato appiccato deliberatamente. 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Dà fuoco all'auto e al rivale: 35enne ustionato e in pericolo di vita; Lite a Monte Compatri: uomo dà fuoco a una macchina con dentro il rivale, grave 35enne; Tenta di far fuoco a un’auto per gelosia, poi le botte in strada: denunciati a Cesena; Arzano, vuole incendiare l’auto al rivale, ma dà fuoco a quella sbagliata. 🔗Ne parlano su altre fonti