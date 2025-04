Da Campogalliano a Strasburgo per il Viaggio della Memoria 2025

Strasburgo la meta del Viaggio della Memoria 2025, l'itinerario organizzato dall'Amministrazione comunale di Campogalliano nei luoghi della deportazione, che quest'anno si terrà da giovedì 1° a sabato 3 maggio. Alla tre giorni parteciperanno complessivamente oltre cinquanta persone, tra cui.

