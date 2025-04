Da Arbore a Laurito chi sogna lo scudetto del Napoli

scudetto è sempre più reale per il Napoli. A quattro turni dal termine del campionato, il club campano è infatti in vetta alla classifica di Serie A con tre punti di vantaggio sull’Inter seconda. Da Renzo Arbore, che invoca “massima concentrazione”, allo scrittore Maurizio de Giovanni, che definisce la squadra un “miracolo sportivo”, all’attrice Marisa Laurito che pensa già all’outfit fino all’ex centrocampista Salvatore Bagni che dice “se il Napoli vince a Lecce è fatta”: ecco i vip tifosi che, intervistati dall’Adnkronos, credono nelle chance azzurre. L’allenatore del Napoli Antonio Conte “è un gigante e non ha bisogno di consigli. Continui a consolidare la sua mentalità vincente: Conte è noto per il suo carisma e la sua capacità di motivare”. A dirlo all’Adnkronos è Renzo Arbore, nato a Foggia ma ‘napoletano d’adozione’ e notissimo tifoso del Napoli, commentando la grandissima stagione del team partenopeo che, a quattro giornate dalla fine del campionato, fa sognare i supporters azzurri. 🔗 .com - Da Arbore a Laurito, chi sogna lo scudetto del Napoli (Adnkronos) – Il sogno delloè sempre più reale per il. A quattro turni dal termine del campionato, il club campano è infatti in vetta alla classifica di Serie A con tre punti di vantaggio sull’Inter seconda. Da Renzo, che invoca “massima concentrazione”, allo scrittore Maurizio de Giovanni, che definisce la squadra un “miracolo sportivo”, all’attrice Marisache pensa già all’outfit fino all’ex centrocampista Salvatore Bagni che dice “se ilvince a Lecce è fatta”: ecco i vip tifosi che, intervistati dall’Adnkronos, credono nelle chance azzurre. L’allenatore delAntonio Conte “è un gigante e non ha bisogno di consigli. Continui a consolidare la sua mentalità vincente: Conte è noto per il suo carisma e la sua capacità di motivare”. A dirlo all’Adnkronos è Renzo, nato a Foggia ma ‘napoletano d’adozione’ e notissimo tifoso del, commentando la grandissima stagione del team partenopeo che, a quattro giornate dalla fine del campionato, fare i supporters azzurri. 🔗 .com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Da Laurito a De Giovanni, chi sogna lo scudetto del Napoli: “Massima scaramanzia” - (Adnkronos) – Il sogno dello scudetto è sempre più reale per il Napoli. A quattro turni dal termine del campionato, il club campano è infatti in vetta alla classifica di Serie A con tre punti di vantaggio sull’Inter seconda. Dallo scrittore Maurizio de Giovanni, che definisce la squadra un "miracolo sportivo", all'attrice Marisa Laurito che […] 🔗periodicodaily.com

Da Laurito a De Giovanni, chi sogna lo scudetto del Napoli: “Massima scaramanzia” - (Adnkronos) – Il sogno dello scudetto è sempre più reale per il Napoli. A quattro turni dal termine del campionato, il club campano è infatti in vetta alla classifica di Serie A con tre punti di vantaggio sull’Inter seconda. Dallo scrittore Maurizio de Giovanni, che definisce la squadra un "miracolo sportivo", all'attrice Marisa Laurito che […] L'articolo Da Laurito a De Giovanni, chi sogna lo scudetto del Napoli: “Massima scaramanzia” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Zielinski torna da ex, ma sogna lo scudetto con l’Inter - Corriere dello Sport – Zielinski torna da ex, ma sogna lo scudetto con l’Inter Altra panchina per Piotr Zielinski, che contro il Napoli lascerà ancora … L'articolo Zielinski torna da ex, ma sogna lo scudetto con l’Inter proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Approfondimenti da altre fonti

Da Laurito a De Giovanni, chi sogna lo scudetto del Napoli: Massima scaramanzia; Napoli, Arbore a Conte: Ora massima concentrazione, ogni partita è una finale; Napoli, tegola Buongiorno: stagione finita per il difensore; Arsenal-Psg in campo alle 21: la semifinale di Champions in diretta. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Da Laurito a De Giovanni, chi sogna lo scudetto del Napoli: "Massima scaramanzia" - Il club campano in vetta con tre punti di vantaggio sull’Inter, a quattro turni dal termine del torneo ... 🔗msn.com