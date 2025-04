Curling pazzesca impresa di Constantini-Mosaner | ribaltano il Canada da 2-5 e restano imbattuti ai Mondiali!

impresa per l’Italia del doppio misto di Curling. Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono imposti 7-5 sul Canada nella quinta sfida della fase a gironi del Mondiale in corso a Fredericton, in Canada. Un successo fondamentale, arrivato al termine di una partita complicatissima, che sembrava compromessa a metà gara, ma che gli azzurri hanno saputo ribaltare con carattere e qualità.L’inizio della sfida è stato estremamente equilibrato. Dopo un primo end favorevole ai canadesi, che hanno rubato la mano grazie a un errore di Mosaner, l’Italia ha pareggiato i conti nel secondo grazie a una bocciata precisa, senza però riuscire a capitalizzare fino in fondo. Costretti spesso a inseguire, gli azzurri hanno vissuto momenti complicati nel terzo e quarto end: troppa imprecisione e una maggiore aggressività del Canada hanno portato i padroni di casa a portarsi sul 5-2. 🔗 Oasport.it - Curling, pazzesca impresa di Constantini-Mosaner: ribaltano il Canada da 2-5 e restano imbattuti ai Mondiali! Ancora una grandeper l’Italia del doppio misto di. Stefaniae Amossi sono imposti 7-5 sulnella quinta sfida della fase a gironi del Mondiale in corso a Fredericton, in. Un successo fondamentale, arrivato al termine di una partita complicatissima, che sembrava compromessa a metà gara, ma che gli azzurri hanno saputo ribaltare con carattere e qualità.L’inizio della sfida è stato estremamente equilibrato. Dopo un primo end favorevole ai canadesi, che hanno rubato la mano grazie a un errore di, l’Italia ha pareggiato i conti nel secondo grazie a una bocciata precisa, senza però riuscire a capitalizzare fino in fondo. Costretti spesso a inseguire, gli azzurri hanno vissuto momenti complicati nel terzo e quarto end: troppa imprecisione e una maggiore aggressività delhanno portato i padroni di casa a portarsi sul 5-2. 🔗 Oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Curling, Mondiali maschili 2025: l’Italia già eliminata fa l’impresa con la Svezia e perde con il Giappone - Si chiude l’avventura dell’Italia ai Mondiali 2025 di curling maschile, in corso in Canada a Moose Jaw. Nell’ultima giornata del round robin, il team azzurro (lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il third Amos Mosaner e il second Sebastiano Arman) ha collezionato una vittoria di prestigio contro la Svezia, per poi cedere nell’ultima sfida contro il Giappone. Contro gli scandinavi campioni in carica l’Italia si è imposta per 10-8, mentre il successo dei nipponici è arrivato con il punteggio di 9-7 all’extra end. 🔗sportface.it

LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: scontro diretto determinante, serve l’impresa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, quinta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2024 in programma a Fredericton in Canada. Esame importante per gli azzurri che affrontano i padroni di casa. All’evento partecipano venti squadre, che sono state equamente suddivise in due gironi: le prime classificate di ogni raggruppamento accederanno direttamente alle semifinali, mentre le seconde e le terze disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi pass per la zona medaglie. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: serve un’impresa per rimanere in corsa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58: La selezione azzurra, scelta dallo staff tecnico azzurro (il direttore tecnico Claudio Pescia e l’allenatore Ryan Fry), è composta dai seguenti atleti: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e lo skip Joel Retornaz, con Giacomo Colli nel ruolo di alternate. 21.55: L’Italia, invece, ha debuttato perdendo 7-8 contro gli Usa e poi ha demolito la Corea vincendo 9-2, ha perso 4-9 contro la Cina, ha battuto 7-5 la Repubblica Ceca e ha perso 8-9 contro la Norvegia nella notte. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Curling, pazzesca impresa di Constantini-Mosaner: ribaltano il Canada da 2-5 e restano imbattuti ai Mondiali!. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Curling, Mondiali di doppio misto. Il ritorno di Constantini-Mosaner e il possibile cammino dell’Italia - I Mondiali di doppio misto di curling si svolgeranno a Fredricton, nel Canada nord-orientale, dal 26 aprile al 3 maggio. La manifestazione rappresenterà il ritorno in azione della coppia formata ... 🔗oasport.it