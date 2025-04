Curling Mondiali doppio misto 2025 | Constantini Mosaner non si fermano Scozia ko 7-4

Constantini e Amos Mosaner non si fermano ai Mondiali doppio misto di Curling 2025 in corso a Fredericton (Canada). La coppia italiana centra una vittoria pesantissima in chiave qualificazione diretta in semifinale e batte 7-4 la Scozia al termine di un match tiratissimo e chiuso da due punti messi a segno nell’end finale. Un’ulteriore iniezione di fiducia per gli azzurri che a tre partite dalla fine della fase a gironi si ritrovano in testa in solitaria con sei vittorie e nessuna sconfitta all’attivo. ConstantiniMosaner chiuderanno il round robin affrontando le innocue Cina (3004 ore 15.00) e Olanda (0105 ore 19.00), ma con in mezzo la super sfida con la Svezia (3004 ore 23.00). Giornata trionfale per la coppia italiana, oro olimpico di Pechino 2022, che in mattinata ha superato il primo grande ostacolo della manifestazione vincendo in rimonta con il risultato di 7-5 contro i padroni di casa del Canada (Jocelyn PetermanBrett Gallant), fino a quel momento imbattuti. 🔗 Stefaniae Amosnon siaidiin corso a Fredericton (Canada). La coppia italiana centra una vittoria pesantissima in chiave qualificazione diretta in semifinale e batte 7-4 laal termine di un match tiratissimo e chiuso da due punti messi a segno nell’end finale. Un’ulteriore iniezione di fiducia per gli azzurri che a tre partite dalla fine della fase a gironi si ritrovano in testa in solitaria con sei vittorie e nessuna sconfitta all’attivo.chiuderanno il round robin affrontando le innocue Cina (3004 ore 15.00) e Olanda (0105 ore 19.00), ma con in mezzo la super sfida con la Svezia (3004 ore 23.00). Giornata trionfale per la coppia italiana, oro olimpico di Pechino 2022, che in mattinata ha superato il primo grande ostacolo della manifestazione vincendo in rimonta con il risultato di 7-5 contro i padroni di casa del Canada (Jocelyn PetermanBrett Gallant), fino a quel momento imbattuti. 🔗 Sportface.it

Su altri siti se ne discute

LIVE Italia-Canada 1-3, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: doppio punto dei nordamericani nel terzo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MISTO DALLE 15.00 23.46: La doppia bocciata di Mosaner lascia una stone canadese a punto e due azzurre nella casa quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 23.40: Due stone canadesi a punto dopo 4 tiri del quarto end 23.38: L’Italia evita il disastro ma subisce comunque il doppio punto dei canades. Molto precisa Constantini e brava Gallant comunque a piazzare il secondo punto 23. 🔗oasport.it

Curling: ritorno di Constantini-Mosaner per i Mondiali di doppio misto - Ultimo grande appuntamento della stagione per il curling italiano: da sabato 26 aprile prenderanno il via a Fredericton, in Canada, i Mondiali di doppio misto, con l’Italia che torna a schierare la coppia d’oro delle Olimpiadi di Pechino 2022: Stefania Constantini e Amos Mosaner. A oltre tre anni di distanza dallo storico trionfo olimpico, ottenuto con una serie incredibile undici vittorie consecutive, il duo azzurro torna a competere fianco a fianco sul ghiaccio, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi a meno di dodici mesi dall’attesissimo appuntamento casalingo con i Giochi di Milano Cortina ... 🔗sportface.it

Curling, Constantini e Mosaner a punteggio pieno ai Mondiali di doppio misto: Corea del Sud battuta 9-4 - Tre su tre. La coppia d’oro di Pechino 2022 composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner vince la terza sfida e resta a punteggio pieno ai Mondiali di doppio misto di curling, in corso di svolgimento a Fredericton, in Canada. Dopo aver battuto Finlandia e Germania nei primi due appuntamenti, gli azzurri si sono imposti anche sulla Corea del Sud con il risultato di 9-4. L’impegno sulla carta era abbordabile, visto che gli asiatici venivano dai passi falsi contro Finlandia e Cina, ma sul ghiaccio canadese Constantini e Mosaner hanno avuto il merito di non sottovalutare gli avversari e di ... 🔗sportface.it

Cosa riportano altre fonti

LIVE Italia-Canada 7-5, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: rimonta leggendaria degli azzurri che restano a punteggio pieno!; Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia resta imbattuta, con 5 vittorie in 5 incontri; Curling, Mondiali doppio misto: terza vittoria per l’Italia, battuta la Sud Corea; Curling, Mondiali doppio misto 2025: Constantini e Mosaner in testa da soli, battuto in rimonta anche il Canada. 🔗Ne parlano su altre fonti

Curling, Mondiali doppio misto 2025: Constantini e Mosaner in testa da soli, battuto in rimonta anche il Canada - Curling, Mondiali doppio misto 2025: Constantini e Mosaner in testa da soli, battuto in rimonta anche il Canada ... 🔗sportface.it

Curling, pazzesca impresa di Constantini-Mosaner: ribaltano il Canada da 2-5 e restano imbattuti ai Mondiali! - Ancora una grande impresa per l'Italia del doppio misto di curling. Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono imposti 7-5 sul Canada nella quinta sfida ... 🔗oasport.it

Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2025: orario, programma, streaming - Un altro test di fondamentale importanza. Giornata altamente significativa per Stefania Constantini ed Amos Mosaner, binomio pronto ad affrontare alle ... 🔗oasport.it