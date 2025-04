Curling Mondiale doppio misto | l’Italia rimonta i padroni di casa del Canada e resta imbattuta!

l’Italia del doppio misto di Curling. Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono imposti 7-5 sul Canada nella quinta sfida della fase a gironi del Mondiale in corso a Fredericton, in Canada. Un successo fondamentale, arrivato al termine di una partita complicatissima, che sembrava compromessa a metà gara, ma che gli azzurri hanno saputo ribaltare con carattere e qualità.L’inizio della sfida è stato estremamente equilibrato. Dopo un primo end favorevole ai canadesi, che hanno rubato la mano grazie a un errore di Mosaner, l’Italia ha pareggiato i conti nel secondo grazie a una bocciata precisa, senza però riuscire a capitalizzare fino in fondo. Costretti spesso a inseguire, gli azzurri hanno vissuto momenti complicati nel terzo e quarto end: troppa imprecisione e una maggiore aggressività del Canada hanno portato i padroni di casa a portarsi sul 5-2. Oasport.it - Curling, Mondiale doppio misto: l’Italia rimonta i padroni di casa del Canada e resta imbattuta! Leggi su Oasport.it Ancora una grande impresa perdeldi. Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono imposti 7-5 sulnella quinta sfida della fase a gironi delin corso a Fredericton, in. Un successo fondamentale, arrivato al termine di una partita complicatissima, che sembrava compromessa a metà gara, ma che gli azzurri hanno saputo ribaltare con carattere e qualità.L’inizio della sfida è stato estremamente equilibrato. Dopo un primo end favorevole ai canadesi, che hanno rubato la mano grazie a un errore di Mosaner,ha pareggiato i conti nel secondo grazie a una bocciata precisa, senza però riuscire a capitalizzare fino in fondo. Costretti spesso a inseguire, gli azzurri hanno vissuto momenti complicati nel terzo e quarto end: troppa imprecisione e una maggiore aggressività delhanno portato idia portarsi sul 5-2.

