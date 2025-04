Curling è tornata la magia! Mosaner Constantini superano la Scozia e ipotecano il primo posto!

Constantini ed Amos Mosaner hanno timbrato la sesta vittoria consecutiva ai Campionati Mondiali 2025 di Curling, specialità doppio misto, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno e sul primo posto nel raggruppamento A. I nostri ragazzi in estrema scioltezza hanno infatti arginato la corazzata della Scozia, imponendosi con una personalità straordinaria, come dimostra il punteggio di 7-4.Inizia nel migliore dei modi il cammino della compagine tricolore che, con il martello in mano, segna due punti, tenendo poi botta nella ripresa successiva, costringendo gli avversari ad accontentarsi di un solo sigillo. L’attacco dei Campioni Olimpici tuttavia viene impantanato dalla competitiva formazione d’Oltremanica: al quarto infatti la premiata ditta italiana non va oltre il singolo timbro, subendo poi il cameback degli avversari, bravi a registrare altri due colpi, portando il parziale sul 3-3. 🔗 Oasport.it - Curling, è tornata la magia! Mosaner/Constantini superano la Scozia e ipotecano il primo posto! Un’Italia semplicemente spaziale. Stefaniaed Amoshanno timbrato la sesta vittoria consecutiva ai Campionati Mondiali 2025 di, specialità doppio misto, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno e sulnel raggruppamento A. I nostri ragazzi in estrema scioltezza hanno infatti arginato la corazzata della, imponendosi con una personalità straordinaria, come dimostra il punteggio di 7-4.Inizia nel migliore dei modi il cammino della compagine tricolore che, con il martello in mano, segna due punti, tenendo poi botta nella ripresa successiva, costringendo gli avversari ad accontentarsi di un solo sigillo. L’attacco dei Campioni Olimpici tuttavia viene impantanato dalla competitiva formazione d’Oltremanica: al quarto infatti la premiata ditta italiana non va oltre il singolo timbro, subendo poi il cameback degli avversari, bravi a registrare altri due colpi, portando il parziale sul 3-3. 🔗 Oasport.it

