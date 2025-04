Cuccioli salvati in extremis | l’intervento dei Carabinieri evita una tragedia a Marzano di Nola

Marzano di Nola in orario mattutino, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri è stata avvicinata da una donna che chiedeva aiuto, segnalando la presenza di tre Cuccioli di cane abbandonati in un terreno adiacente alla sede stradale.Il. 🔗 Avellinotoday.it - Cuccioli salvati in extremis: l’intervento dei Carabinieri evita una tragedia a Marzano di Nola Nel corso di un servizio di perlustrazione svolto adiin orario mattutino, la pattuglia della locale Stazioneè stata avvicinata da una donna che chiedeva aiuto, segnalando la presenza di tredi cane abbandonati in un terreno adiacente alla sede stradale.Il. 🔗 Avellinotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Intrappolati in un canale irriguo. Cuccioli di volpe orfani salvati dai vigili del fuoco - Tre cuccioli di volpe, che erano rimasti intrappolati in un canale irriguo di via Donizetti, a Cortenuova, sono stati salvati ieri mattina dai vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia. La chiamata ai pompieri è arrivata intorno alle 9,30 da parte di alcuni residenti, allarmati da quelli che in un primo momento sembravano miagolii di gatti. I cittadini temevano che, con l’imminente apertura dell’acqua per l’irrigazione dei campi, gli animali potessero annegare. 🔗ilgiorno.it

Tre cuccioli abbandonati salvati dai Carabinieri: ora al sicuro in una struttura - Tempo di lettura: < 1 minutoNel corso di un servizio di perlustrazione svolto a Marzano di Nola in orario mattutino, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri è stata avvicinata da una donna che chiedeva aiuto, segnalando la presenza di tre cuccioli di cane abbandonati in un terreno adiacente alla sede stradale. I militari dell’Arma si sono recati nel punto indicato dalla donna e hanno accertato la presenza degli animali, in evidente stato di denutrizione. 🔗anteprima24.it

Annuncia il suicidio sui social, donna di Alessandria salvata in extremis dall'intervento della Polizia - Una donna è stata salvata dalla Polizia a Savona dopo aver annunciato sui social la sua intenzione di togliersi la vita. 🔗notizie.virgilio.it

Su questo argomento da altre fonti

Cuccioli salvati in extremis: l’intervento dei Carabinieri evita una tragedia a Marzano di Nola; Quattro gattini salvati per un soffio: l’intervento dell’Enpa di Isernia; Tre cuccioli intrappolati nel catrame vengono salvati in extremis, ora hanno una nuova vita; Cuccioli gettati nel cassonetto: scoperti da un addetto alla raccolta del vetro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tre cuccioli intrappolati nel catrame vengono salvati miracolosamente in extremis: ora vivono felici - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Tre cuccioli intrappolati nel catrame vengono salvati in extremis, ora hanno una nuova vita - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... 🔗repubblica.it

Cuccioli di volpe salvati dai Vigili del Fuoco: scambiati per gatti, erano intrappolati in un canale agricolo - Erano rimasti intrappolati in un canale, ma sono stati salvati dall'intervento dei Vigili del fuoco. Protagonisti dei cuccioli di volpe, inizialmente scambiati per gattini. Il salvataggio è avvenuto a ... 🔗primatreviglio.it