Cruz lascerà Chicago Fire nella stagione 13?

Chicago Fire fa intendere che Joe Cruz ha aiutato gli Stellaride per l’adozione - Sembrava davvero che Joe Cruz (Joe Minoso) avesse superato il punto di non ritorno. Il personaggio aveva messo a rischio la sua carriera, la sua famiglia e il suo futuro da uomo libero a causa di una decisione presa nella prima stagione. Fortunatamente, se l’è cavata con una sospensione e uno schiaffo. Cruz è riuscito a evitare il disastro anche perché aveva Kelly Severide (Taylor Kinney) al suo fianco. 🔗nerdpool.it

Chi lascerà Chicago Fire? I fan impazziscono dopo aver visto l’ultimo promo - Chicago Fire sa davvero come prenderci alla sprovvista con la morte di un personaggio. Una tendenza che i fan hanno notato è che non c’è stata una morte importante da un po’ di tempo. Ebbene, forse abbiamo parlato troppo presto. È stato pubblicato il promo dell’episodio del 5 marzo, e non promette buone notizie. È quanto di più vago possa esserci in un promo sulla morte di un personaggio importante, ma tutti gli indizi fanno pensare che qualcuno di importante stia per morire. 🔗nerdpool.it

Chicago Fire mette a punto una dinamica “conflittuale” tra due personaggi molto amati - Il capo Dom Pascal (Dermot Mulroney) non è in uno stato d’animo ottimale. Il personaggio ha perso la moglie alla vigilia del loro anniversario di matrimonio, quindi non possiamo biasimarlo più di tanto. Una perdita di tale portata traumatizzerebbe chiunque. Il problema è che il trauma di Pascal si traduce in chiamate pericolose sul campo. Una di queste chiamate sarà così pericolosa che il precedente di Pascal, Wallace Boden (Eamonn Walker), sarà chiamato a indagare. 🔗nerdpool.it

