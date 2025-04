Crolla un solaio in un cantiere in Versilia 3 feriti

feriti questa mattina in un incidente sul lavoro all'interno di un cantiere edile a Forte dei Marmi, in Versilia. L'infortunio è avvenuto pochi minuti prima delle 10 a causa del crollo di un solaio in via Sant'Ermete, a pochi metri dal centro della celebre località turistica. Nel crollo sono rimasti coinvolti tre operai che stavano lavorando all'interno del cantiere edile. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso del 118. Uno dei tre feriti è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa, mentre gli altri due sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i tecnici della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl Versilia e gli agenti della polizia di Forte dei Marmi. 🔗 Agi.it - Crolla un solaio in un cantiere in Versilia, 3 feriti AGI - Tre operai sono rimastiquesta mattina in un incidente sul lavoro all'interno di unedile a Forte dei Marmi, in. L'infortunio è avvenuto pochi minuti prima delle 10 a causa del crollo di unin via Sant'Ermete, a pochi metri dal centro della celebre località turistica. Nel crollo sono rimasti coinvolti tre operai che stavano lavorando all'interno deledile. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso del 118. Uno dei treè stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa, mentre gli altri due sono stati trasportati in codice giallo all'ospedaledi Lido di Camaiore. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i tecnici della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asle gli agenti della polizia di Forte dei Marmi. 🔗 Agi.it

