Croce Forza Italia replica a Presutti sul bando Inps Home care premium | Dal Pd due cantonate in un colpo solo

replica del consigliere comunale di Forza Italia Claudio Croce in merito alle dichiarazioni del consigliere Marco Presutti del Pd e in sede di commissione della consigliera Michela Di Stefano sulla mancata comunicazione del Comune per il bando Inps "Home care premium":"I consiglieri. 🔗 Ilpescara.it - Croce (Forza Italia) replica a Presutti sul bando Inps "Home care premium: "Dal Pd due cantonate in un colpo solo" Arriva ladel consigliere comunale diClaudioin merito alle dichiarazioni del consigliere Marcodel Pd e in sede di commissione della consigliera Michela Di Stefano sulla mancata comunicazione del Comune per il":"I consiglieri. 🔗 Ilpescara.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scontro Lega-Forza Italia, no di Salvini al riarmo: “Ue non faccia investimenti per munizioni, piano nato morto”, Tajani replica: “No a sfasciacarrozze” - Durante un convegno di Forza Italia, Antonio Tajani ha attaccato il leader della Lega in merito al piano di riarmo europeo, dopo il no di Salvini, definito “sfasciacarrozze” Prosegue lo scontro fra Lega e Forza Italia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, durante un convegno di Forza Ital 🔗ilgiornaleditalia.it

Mobile imbottito, Sinistra Italia replica a Forza Italia: "Non servono premi, serve giustizia nei luoghi di lavoro" - "Anche mercoledì, dopo le tante ore di presidio dei giorni scorsi, i lavoratori della Giuliani Arredamenti manifestano chiedendo giustizia e dignità nei luoghi di lavoro. Lo fanno rinunciando al salario e nella loro condizione difficile di lavoratori interinali, precari, molti di loro migranti... 🔗forlitoday.it

Strali da Forza Italia e replica Pd: fuoco alle polveri della polemica dopo le elezioni in Provincia di Terni - Come era immaginabile, le elezioni alla Provincia di Terni che hanno “incoronato” il sindaco della città dell’acciaio, Stefano Bandecchi, come nuovo presidente di Palazzo Bazzani, stanno suscitando un’onda lunga di polemiche che vanno da destra a sinistra. Tutti a caccia dei “sostenitori” che... 🔗ternitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Croce (Forza Italia) replica a Presutti sul bando Inps Home care premium: Dal Pd due cantonate in un colpo solo; Forza Italia non vota bilancio regionale, Marcato: «Cercano scusa per uscire dall'alleanza»; Ius scholae, Tajani a Salvini: «Non mi faccio imporre niente»; Asp di Trapani, i gravi ritardi nei referti istologici: in molti chiedono le dimissioni del Dg Ferdinando Croce. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Congresso di Forza Italia a Santa Croce: Annalisa Buti unica candidata - Forza Italia, per giovedì (17 aprile) ha convocato il congresso comunale a Santa Croce sull’Arno: in corsa per la guida della sezione comunale Annalisa Buti. Prosegue la stagione congressuale di Forza ... 🔗ilcuoioindiretta.it

Forza Italia, Annalisa Buti nuova segretaria a Santa Croce - Giovedì 17 aprile si è tenuto il congresso comunale di Forza Italia presso il Bar Santa Cruz, in via Francesca Sud 155 a Santa Croce sull’Arno. L’incontro, presieduto dal segretario ... 🔗gonews.it

Controlli alle confezioni di Prato, la replica del vicesindaco: «Da Forza Italia solo frottole» - PRATO. All’indomani delle dure accuse pronunciate dalla deputata di Forza Italia Erica Mazzetti e dall’ex assessore Aldo Milone sull’inefficacia dei controlli nelle confezioni cinesi ... 🔗msn.com