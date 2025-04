Cristina Comencini | Il primo figlio Carlo Calenda a 18 anni Siamo cresciuti insieme

Cristina Comencini, che compirà 69 anni il prossimo 8 maggio, si è recentemente aperta in un’intervista per il Corriere della Sera in cui ha parlato, tra le altre cose, anche del politico Carlo Calenda, il suo primo figlio, avuto quando aveva appena 18 anni.“Carlo è giovanissimo – ha detto riferendosi al leader di Azione, fondato nel 2019 – È dimagrito ed è bellissimo. Io e Carlo Siamo cresciuti completamente insieme. E subito dopo è nata Giulia. Poi è arrivato Luigi e poi è nato il figlio di Carlo. Ho passato la giovinezza con i bambini, ho cresciuto in pratica quattro figli. Me li portavo dappertutto, anche all’università a dare gli esami”.Dopo i due figli avuti con il giornalista e scrittore Fabio Calenda, infatti, Comencini è stata sposata con il musicista Riccardo Tozzi – fino al 2016 – mettendo al mondo il terzogenito. 🔗 News.robadadonne.it - Cristina Comencini: “Il primo figlio, Carlo Calenda, a 18 anni. Siamo cresciuti insieme” La regista, che compirà 69il prossimo 8 maggio, si è recentemente aperta in un’intervista per il Corriere della Sera in cui ha parlato, tra le altre cose, anche del politico, il suo, avuto quando aveva appena 18.“è giovanissimo – ha detto riferendosi al leader di Azione, fondato nel 2019 – È dimagrito ed è bellissimo. Io ecompletamente. E subito dopo è nata Giulia. Poi è arrivato Luigi e poi è nato ildi. Ho passato la giovinezza con i bambini, ho cresciuto in pratica quattro figli. Me li portavo dappertutto, anche all’università a dare gli esami”.Dopo i due figli avuti con il giornalista e scrittore Fabio, infatti,è stata sposata con il musicista Riccardo Tozzi – fino al 2016 – mettendo al mondo il terzogenito. 🔗 News.robadadonne.it

"Ho abortito a 17 anni, avevo sofferto molto. Poi l'anno dopo ho avuto mio figlio Carlo Calenda che oggi è dimagrito ed è bellissimo": così Cristina Comencini - La regista, scrittrice e sceneggiatrice Cristina Comencini è stata intercettata da Il Corriere della Sera sull'onda del successo del film "Il treno dei bambini" con Serena Rossi, tratto dall'omonimo romanzo di Viola Ardone, che su Netflix ha agguantato quasi trenta milioni di visualizzazioni: "Mi sembra incredibile, anche perché chissà quante persone ci sono davanti a uno schermo… Ho provato a dare una ragione.

Cristina Comencini: «Restai incinta e scelsi di abortire, poi a 18 anni ho avuto mio figlio Carlo Calenda: lui e io siamo cresciuti insieme» - La regista ha parlato del figlio Carlo Calenda ma anche del suo ultimo amore, il documentarista francese François Caillat: «Mi fa sentire libera»

