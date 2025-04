Criptovalute le truffe romantiche aumentate del 40% grazie all’Ai Cinque consigli utili per evitare le frodi più comuni

Criptovalute, le truffe “romantiche” aumentate del 40% grazie all’AI 5 consigli utili per evitare le frodi più comuni - Milano, 15 aprile 2025 – Bit2Me, la principale azienda spagnola di asset digitali registrata presso la Banca di Spagna e candidata di recente ai Rankia Italy Awards 2025, ha rilevato numerosi tipi di frodi nel mondo delle criptovalute che potrebbero colpire i clienti attraverso vari canali. Negli ultimi due anni, l’azienda ha prevenuto frodi per un valore complessivo di 4,4 milioni di euro, di cui 1,5 milioni nel 2023 e 2,9 milioni nel 2024, con un incremento del 93,3%. 🔗newsagent.it

