Crescita imprese il Lazio al secondo posto in Italia

imprese nel Lazio che, secondo i dati di Movimprese, si aggiudica il secondo posto in Italia. Movimpresre è l’analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere per conto dell’Unioncamer, e certifica che nel primo trimestre del 2025,il tasso di Crescita delle imprese registrate è pari allo +0,28% e salgono a 592.436 (a fronte del -0,05% nazionale), in miglioramento rispetto ai valori riferiti al triennio precedente.Da sottolineare è il bilancio nei territori di Frosinone e Latina che è in leggera Crescita (appena 10 imprese) e risulta in netto miglioramento rispetto alla sottrazione riferita alla prima trimestrale dello scorso anno (-121 unità). Al riguardo, la performance positiva è appannaggio della sola provincia di Latina, risultando in contrazione il Frusinate, seppur pressoché dimezzata in termini tendenziali (-0,18% il tasso di Crescita, a fronte del -0,34% precedente) per effetto della più evidente decelerazione delle cessazioni (-6,5%). 🔗 Roma, 29 aprile 2025 – Crescono lenelche,i dati di Mov, si aggiudica ilin. Movimpresre è l’analisi statistica trimestrale della nati-mortalità dellecondotta da InfoCamere per conto dell’Unioncamer, e certifica che nel primo trimestre del 2025,il tasso didelleregistrate è pari allo +0,28% e salgono a 592.436 (a fronte del -0,05% nazionale), in miglioramento rispetto ai valori riferiti al triennio precedente.Da sottolineare è il bilancio nei territori di Frosinone e Latina che è in leggera(appena 10) e risulta in netto miglioramento rispetto alla sottrazione riferita alla prima trimestrale dello scorso anno (-121 unità). Al riguardo, la performance positiva è appannaggio della sola provincia di Latina, risultando in contrazione il Frusinate, seppur pressoché dimezzata in termini tendenziali (-0,18% il tasso di, a fronte del -0,34% precedente) per effetto della più evidente decelerazione delle cessazioni (-6,5%). 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

