Cremona muore operaio 35enne colpito da braccio meccanico

Cremona, muore operaio 35enne colpito da braccio meccanico proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – Tragico incidente sul lavoro nel Cremonese. Un uomo di 35 anni è morto in un cantiere a Soresina. A quanto si apprende, la vittima, un gruista, stava operando vicino al proprio mezzo quando, secondo la ricostruzione, avrebbe azionato accidentalmente la benna. Sembra dalle prime informazioni che, a quanto si apprende, volesse recuperare un .L'articolodaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Ne parlano su altre fonti

Cremona, muore operaio 35enne colpito da braccio meccanico - (Adnkronos) – Tragico incidente sul lavoro nel Cremonese. Un uomo di 35 anni è morto in un cantiere a Soresina. A quanto si apprende, la vittima, un gruista, stava operando vicino al proprio mezzo quando, secondo la ricostruzione, avrebbe azionato accidentalmente la benna. Sembra dalle prime informazioni che, a quanto si apprende, volesse recuperare un […] 🔗periodicodaily.com

Schiacciato da una porta blindata, muore operaio 35enne - (Adnkronos) – Un operaio di 35 anni, Pietro Zito, impiegato in un'azienda di infissi di Carini, Palermo, è morto schiacciato da una porta blindata che stava consegnando a Trapani. "Siamo stanchi ed esasperati non possiamo più sopportare questa scia di sangue che nei nostri territori di Palermo e Trapani sta aumentando vertiginosamente – afferma la […] L'articolo Schiacciato da una porta blindata, muore operaio 35enne proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Palermo, schiacciato da una porta blindata: muore operaio 35enne - Un operaio di 35 anni residente a Cinici, Pietro Zito, è morto ieri sera all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere rimasto schiacciato da una porta blindata che stava installando a Misiliscemi, un comune del trapanese. Due giorni fa Zito, secondo una prima ricostruzione, era andato a consegnare una porta per conto dell’azienda con sede a Carini per cui lavora. Durante il trasporto, però, qualcosa sarebbe andato storto e il 35enne sarebbe stato travolto dalla pesante struttura non riuscendo più a liberarsi. 🔗lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Soresina (Cremona), agganciato da benna: muore operaio 35enne; Cremona, altro morto sul lavoro: un operaio di 35 anni; Incidente sul lavoro nel Cremonese, morto operaio 35enne a Soresina; Cremona, muore operaio 35enne colpito da braccio meccanico. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Soresina (Cremona), agganciato da benna: muore operaio 35enne - Un operaio di 35 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere di Soresina (Cremona). La vittima si trovava vicino al suo mezzo quando avrebbe azionato per errore, forse nel tentativo di pren ... 🔗msn.com

Cremona, muore operaio 35enne colpito da braccio meccanico - (Adnkronos) - Tragico incidente sul lavoro nel Cremonese. Un uomo di 35 anni è morto in un cantiere a Soresina. A quanto si apprende, la vittima, un gruista, stava operando vicino al proprio mezzo qua ... 🔗msn.com

Cremona, altro morto sul lavoro: un operaio di 35 anni - Dal territorio, 29 aprile 2025 Un operaio di 35 anni, Mohamed Khairy Selim Osman, è morto oggi intorno alle 14.30 a Soresina, mentre stava lavorando in un cantiere edile nei pressi di un supermercato, ... 🔗informazione.it