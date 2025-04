Credono che la comandante della polizia locale sia morta e chiamano i carabinieri | lei in realtà era in crociera

comandante della polizia locale di Motta Visconti, un comune che si trova alle porte di Milano, che è stata protagonista di un caso "singolare": La donna è partita per una crociera durante il weekend di Pasqua, ma la sua vicina di casa, non avendo sue notizie, ha pensato che fosse morta e ha dato l'allarme alle forze dell'ordine. 🔗 Silvia Lodi Pasini è ladi Motta Visconti, un comune che si trova alle porte di Milano, che è stata protagonista di un caso "singolare": La donna è partita per unadurante il weekend di Pasqua, ma la sua vicina di casa, non avendo sue notizie, ha pensato che fossee ha dato l'allarme alle forze dell'ordine. 🔗 Fanpage.it

Falso allarme a Motta Visconti: credono che la comandante della polizia locale sia morta in casa ma lei era in crociera - Motta Visconti (Milano), 29 aprile 2025 – Parte per una crociera, ma la danno per morta: allarme rientrato per Silvia Lodi Pasini. Era partita per una crociera, ma in sua assenza è scattato un allarme che ha mobilitato carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e persino un’ambulanza. È accaduto a Motta Visconti, nel weekend di Pasqua, quando una vicina di casa, non vedendola da due giorni, ha temuto il peggio. 🔗ilgiorno.it

