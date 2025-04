Costacurta | "I francesi dicono che Donnarumma non è il migliore nelle uscite peccato lo sia in tutto il resto"

Vittoria del Paris Saint Germain, che espugna l`Emirates e vince la semifinale d`andata in trasferta sul campo dell`Arsenal con gol decisivo. 🔗 Calciomercato.com

Marion Marechal, stoccata alle toghe francesi: "Contro Marine Le Pen decisione politica" - Per la nipote della leader del Rn "c'è la volontà di una parte della magistratura di impedire alla destra di presentarsi alle elezioni" 🔗ilgiornale.it

Colomba "cafona", specialty coffee e croissant francesi: colazione al top da The Rag - Nel cuore di Atripalda, un angolo di modernità gastronomica ha preso vita con l'apertura di The Rag. Dopo il successo della sua gelateria lanciata lo scorso anno, il locale ha deciso di ampliare l'offerta, puntando su una proposta che unisce l'eleganza dei lievitati francesi, l'arte del gelato... 🔗avellinotoday.it

Posta Napolista – Quattro lettere contro Conte e una a favore (più un aureliano). I lettori dicono la loro - Posta Napolista – Quattro lettere contro Conte e una pro (più un aureliano). I lettori dicono la loro È fastidiosa la narrazione del Conte miracoloso Gentilissima redazione del Napolista, vi seguo da tantissimi anni, dall’arrivo a Napoli di Benitez, un tecnico che ho sempre ammirato e che da tifoso del Napoli, nonostante risultati non eccelsi ed un gioco non esaltante, ancora oggi merita solo ringraziamenti per aver posto le basi del Napoli spumeggiante di Sarri e che solo dopo 7 anni (3 di Sarri, 1 e mezzo Ancelotti, 1 e mezzo Gattuso e 1 Spalletti) è stato definitivamente rimpiazzato. 🔗ilnapolista.it

Udinese News – Costacurta su Solet: “Straordinario? Vi dico che…” - Billy Costacurta ha fatto il punto sull'Udinese e su un calciatore in particolare, stiamo parlando del difensore centrale Oumar Solet. Il francese sta facendo la differenza sotto tutti i punti di ... 🔗mondoudinese.it