Cos’è la mastoplastica riduttiva e perché si fa come ha fatto Eva Amurri

Amurri, figlia della stella di Hollywood Susan Sarandon e del regista italiano Franco Amuri, ha comunicato di essersi sottoposta a un intervento riduzione del seno, con un ironico addio alla sua 32F (grosso modo una seconda ma con una coppa molto ampia).Eva Amurri ha spiegato cosa l’abbia portata a fare questa operazione in un lungo post sul suo blog, Happily Eva After:“Quando ho condiviso sui social che mi sarei sottoposta a un intervento di riduzione del seno, centinaia di donne mi hanno contattato, o condividendo il loro interesse per l’intervento stesso, o offrendo parole di incoraggiamento dopo averne subito uno con successo. Credo davvero che, come donne, condividere esperienze come questa ci aiuti a sentirci più collettivamente potenziate. Aiuta sapere di essere una delle tante a vivere un’esperienza simile o a considerare scelte molto simili. 🔗 Cultweb.it - Cos’è la mastoplastica riduttiva e perché si fa (come ha fatto Eva Amurri) Nelle ultime Eva, figlia della stella di Hollywood Susan Sarandon e del regista italiano Franco Amuri, ha comunicato di essersi sottoposta a un intervento riduzione del seno, con un ironico addio alla sua 32F (grosso modo una seconda ma con una coppa molto ampia).Evaha spiegato cosa l’abbia portata a fare questa operazione in un lungo post sul suo blog, Happily Eva After:“Quando ho condiviso sui social che mi sarei sottoposta a un intervento di riduzione del seno, centinaia di donne mi hanno contattato, o condividendo il loro interesse per l’intervento stesso, o offrendo parole di incoraggiamento dopo averne subito uno con successo. Credo davvero che,donne, condividere esperienzequesta ci aiuti a sentirci più collettivamente potenziate. Aiuta sapere di essere una delle tante a vivere un’esperienza simile o a considerare scelte molto simili. 🔗 Cultweb.it

Ne parlano su altre fonti

Scoppia la bufera ad “Affari Tuoi”: il concorrente fa infuriare il dottore, cos’è successo (VIDEO) - News Tv. La puntata di Affari Tuoi di ieri, giovedì 3 aprile 2025, ha regalato ai telespettatori un mix di emozioni, colpi di scena e una decisione finale che ha acceso il dibattito sui social. Il concorrente di Affari Tuoi della serata, Stefano, vigile urbano di Scandicci, ha vissuto una partita ricca di tensione, tra pacchi sfortunati, strategie azzardate e un’ultima scelta che ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico. 🔗tvzap.it

Giuria delle Radio a Sanremo 2025: cos’è, chi ne fa parte e quando vota - Giuria delle Radio a Sanremo 2025: cos’è, chi ne fa parte e quando vota Tra le giurie del Festival di Sanremo 2025 c’è quella delle Radio. Una novità fortemente voluta lo scorso anno dall’allora direttore artistico Amadeus e confermata anche per questa edizione da Carlo Conti. A formare la Giuria delle Radio emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano. 🔗tpi.it

Biofilia, che cos’è e perché ci fa bene passeggiare nella natura - Siamo immersi in un mondo di connessioni. Ogni giorno ci colleghiamo attraverso lo smartphone, il tablet o il PC virtualmente. O magari parliamo con le persone, interagiamo con la realtà, ci informiamo. Ma c’è un’interazione di cui forse non ci rendiamo conto, o meglio la percepiamo quando ci troviamo immersi nella pace di un parco o all’interno di un bosco. E ci fa star bene. Perché in questi casi entriamo nel mondo della biofilia, ovvero creiamo una vera e propria connessione con la natura che ci circonda. 🔗dilei.it

Cosa riportano altre fonti

Protesi al seno e mastoplastica riduttiva: due o tre cose da sapere prima di aumentare o rimpicciolire il seno; Tumore al seno dopo mastoplastica: come intervenire per guarire salvando anche l’estetica; Sulla mastoplastica riduttiva, l'operazione al seno a cui Paloma Elsesser ha scritto una poesia; Mastoplastica, quando e perché rimodellare il proprio seno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cos’è la mastoplastica riduttiva e perché si fa (come ha fatto Eva Amurri) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Mastoplastica riduttiva - https://www.medicitalia.it/consulti/chirurgia-plastica-e-ricostruttiva/40550-volevo-sapere-se-un-intervento-di-mastoplastica-riduttiva-poteva-essere-consigliato-e-se ... 🔗medicitalia.it

Mastoplastica riduttiva: perché Scarlett Johansson si è ridotta il seno (di 3 taglie!) - Lo sapevate che anche Scarlett Johansson si è sottoposta alla mastoplastica riduttiva? Ecco il perché di questa decisione. Lo sapevate che anche Scarlett Johansson si è sottoposta alla mastoplastica ... 🔗deabyday.tv