Cosa unisce Fedez Salvini Lazza ed Emis Killa? Un ultrà di nome Luca Lucci | Vi racconto la storia più bella della vostra vita

della curva milanista Luca Lucci ha descritto il rapporto che intercorreva tra lui e altre tre persone: il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e i rapper Fedez ed Emis Killa. Attualmente, Lucci è indagato per associazione a delinquere con l’accusa di essere il capo dell’organizzazione criminale che si era presa il secondo anello blu di San Siro.Fedez “è mio amico”, “per me è un mio carissimo amico”, ha detto Lucci. Ma “si è voluto appositamente far pensare (.) che dietro Fedez, dietro l'artista, c’era la curva, che c’erano i picchiatori”. Vi pare “normale – ha aggiunto – che è da 7 mesi che si parla dei miei rapporti con Fedez e con Emis Killa?”. 🔗 Ilgiorno.it - Cosa unisce Fedez, Salvini, Lazza ed Emis Killa? Un ultrà di nome Luca Lucci: “Vi racconto la storia più bella della vostra vita” Milano – Dietro le porte chiuse dell’aula bunker di Milano, davanti ai magistrati che indagano sugli affari sporchi delle tifoserie milanesi, l’ex capocurva milanistaha descritto il rapporto che intercorreva tra lui e altre tre persone: il ministro delle Infrastrutture Matteoe i rappered. Attualmente,è indagato per associazione a delinquere con l’accusa di essere il capo dell’organizzazione criminale che si era presa il secondo anello blu di San Siro.“è mio amico”, “per me è un mio carissimo amico”, ha detto. Ma “si è voluto appositamente far pensare (.) che dietro, dietro l'artista, c’era la curva, che c’erano i picchiatori”. Vi pare “normale – ha aggiunto – che è da 7 mesi che si parla dei miei rapporti cone con?”. 🔗 Ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Salvini acclamato segretario della Lega, il discorso: dal Viminale alla citazione di Mandela. Cosa ha detto - Rivuole il Viminale, Matteo Salvini. ?Ne parlerò con Giorgia e con Matteo?, cioè il ministro dell?Interno Piantedosi, che ?è un amico e un ottimo... 🔗ilmessaggero.it

Cosa ha Fedez? Qual è la malattia e le condizioni di salute del cantante di Sanremo 2025 - Cosa ha Fedez? Qual è la malattia e le condizioni di salute del cantante di Sanremo 2025, come sta Come sta Fedez? Il cantante in gara al Festival di Sanremo 2025 ha avuto in passato seri problemi di salute, a cominciare da un tumore al pancreas che ha fatto preoccupare tutti i fan. L’annuncio ormai tre anni fa, nel 2022, a cui è seguito l’intervento per la rimozione. Poi nel 2023 era stato invece ricoverato al Fatebenefratelli di Milano per colpa di due ulcere che gli avevano causato un’emorragia interna, strascico dell’operazione subita in passato. 🔗tpi.it

“Fedez evita in maniera evidente Massimo Giletti”. Il giornalista: “Questa me la devi spiegare”: cosa è accaduto all’Ariston secondo MowMag - Fedez avrebbe evitato Massimo Giletti dietro le quinte dell’Ariston per salutare Damiano David. Lo scrive Mowmag che pubblica anche due video. “Fedez mentre evita in maniera evidente il conduttore per salutare Damiano David, che si trova alle spalle di Giletti“, si legge. Secondo il sito di attualità, la ragione starebbe nel fatto che il giornalista, a lo Stato delle Cose, il suo programma Rai di prima serata, ha dato ampio spazio all’inchiesta sugli Ultras che vede coinvolto ma non indagato il rapper per via dell’amicizia con il capo ultrà Luca Lucci e quella sul pestaggio di Cristiano ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Cosa unisce Fedez, Salvini, Lazza ed Emis Killa? Un ultrà di nome Luca Lucci: “Vi racconto la storia più bella della vostra vita”; Reggio, Minasi: Fedez squallido, ha augurato la morte di Salvini; Omicidio Bellocco, arrestati 19 ultrà di Inter e Milan: Beretta in carcere, Rosiello e Hagag amici di Fedez (pestaggio Iovino), Ferdico e Lucci (fotografato con Salvini) e le accuse alle curve: associazione a delinquere e…; Fedez, Toti, la bella vita: in Italia è back to the roots, ed è la trap a presentarci il conto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cosa unisce Fedez, Salvini, Lazza ed Emis Killa? Un ultrà di nome Luca Lucci: “Vi racconto la storia più bella della vostra vita” - Il capo ultrà del Milan in carcere è accusato di associazione a delinquere: “Fedez? Un mio carissimo amico. Salvini? Non lo volevo alla festa rossonera” ... 🔗msn.com

Fedez e Clara Soccini, mistero svelato: cosa c'è dietro la cena a Milano - "Questa è grossa", aveva scritto Fedez lo scorso 12 marzo a corredo di uno scatto in cui appariva di spalle nello studio di registrazione in compagnia di una cantante misteriosa, di cui non ha ... 🔗adnkronos.com