Cosa sono le misteriose sfere di luce rossa apparse nel cielo degli USA | le immagini

sono stati illuminati da strane sfere di luce rossa, che sono scomparse nel giro di minuti. Ecco da Cosa sono scaturiti gli affascinanti fenomeni luminosi. 🔗 Nei giorni scorsi i cieli dell'Arizona (Stati Uniti d'America)stati illuminati da stranedi, chescomparse nel giro di minuti. Ecco dascaturiti gli affascinanti fenomeni luminosi. 🔗 Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Cosa sono i Moai, le misteriose e gigantesche statue dell’isola di Pasqua? - I Moai sono statue situate sull’Isola di Pasqua, note anche come le teste dell’isola di Pasqua; nella maggior parte dei casi si tratta di statue monolitiche, cioè scolpite da un solo blocco di tufo vulcanico. Alcune di queste figure presentano sulla sommità del capo un tozzo cilindro, chiamato pukao, realizzato con un altro tipo di tufo di tonalità rossastra, interpretato come un copricapo oppure come una pettinatura un tempo comune tra gli uomini dell’isola. 🔗cultweb.it

Modello 730/2025 precompilato, quali sono i vantaggi e a cosa fare attenzione - A partire dal 30 aprile il Modello 730/2025 precompilato sarà disponibile direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Dal 20 maggio, invece, sarà possibile confermare o modificare i dati che sono stati inseriti al suo interno dall’Agenzia delle Entrate e trasmettere il documento. La scadenza entro la quale la dichiarazione dei redditi deve essere presentata è il 30 settembre 2025. Modello 730/2025 precompilato, le novità di quest’anno Sono diverse le novità che i contribuenti possono trovare all’interno del Modello 730/2025 precompilato. 🔗quifinanza.it

L'ANGOLO DEL CONSUMATORE | L’operatore telefonico aumenta la mia tariffa, quali sono i miei diritti? Ecco quali sono i tuoi diritti e cosa fare - L’operatore telefonico aumenta la mia tariffa, quali sono i miei diritti? Ti sarà capitato almeno una volta di ricevere una comunicazione dell’operatore che ha deciso di modificare la nostra tariffa telefonica (ovviamente al rialzo). Avevamo stipulato un contratto perché l’offerta era... 🔗perugiatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Cosa sono le misteriose sfere nere comparse su alcune spiagge di Sydney?; Si è scoperto di cosa erano fatte le sfere misteriose trovate sulle spiagge di Sydney; Che cosa sono le misteriose sfere nere che hanno invaso le spiagge di Sydney?; Misteriose sfere nere invadono le spiagge, le autorità: “Non toccatele, non sappiamo di cosa si tratti…. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Misteriose sfere di metallo piovono dai cieli dell’India - Sono piovute dal cielo le misteriose sfere di metallo che hanno lasciato la gente del posto sbalordita. I residenti del villaggio di Saila nel distretto di Surendranagar hanno riferito che più di ... 🔗veb.it

Ucraina, sedici sfere misteriose apparse nei campi: «È la nuova arma della guerra elettronica russa» - Sedici sfere ... mostrano questi oggetti misteriosi posizionati da alcuni camion, immortalati anche durante il trasporto. Ma non chiariscono il mistero. Di cosa si tratta? Ucraina, fin dove ... 🔗msn.com

Misteriose Sfere Luminose escono dall’acqua al Largo della Florida - Il 18 marzo, un utente di TikTok ha pubblicato un video di una sfera luminosa che sembrava ... prima volta che fenomeni aerei misteriosi fanno notizia. Tra novembre e dicembre 2024, migliaia di droni ... 🔗ufologianews.com