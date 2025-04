Cosa sono le Labubu che stanno facendo impazzire mezzo mondo

Labubu (sì, sono creature di genere femminile) sono diventate l'oggetto del desiderio di mezzo mondo. Nate dalla fantasia dell'artista Kasing Lung e distribuite dal gigante cinese Pop Mart, sono dei pupazzi pelosi stanno conquistando bambini, collezionisti e persino icone della moda. Non è un caso che spesso si vedano appesi e elegantissime borse Birkin di Hermès.Ma Cosa rende questi mostriciattoli così irresistibili? Probabilmente è solo una necessità creata a tavolino, ma è stata creata con cura.Labubu è uno dei personaggi di "The Monsters", una serie ideata da Kasing Lung, artista nato a Hong Kong e cresciuto nei Paesi Bassi, ispirato dalle fiabe nordiche di elfi e troll che leggeva da bambino. Apparsa per la prima volta nel 2015 nei suoi libri illustrati, Labubu era inizialmente un personaggio di sfondo, ma il suo aspetto inconfondibile, con orecchie da coniglio, occhi tondi e sorriso birichino, ha catturato l'attenzione.

