Cosa significa Protect the dolls la scritta sulla T-shirt di Pedro Pascal che potete acquistare per 80 euro

Pedro Pascal ha attirato l'attenzione indossando una T-shirt con la scritta "Protect the dolls", proteggi le bambole, un gesto di grande valore politico e umano. La maglietta, creata dallo stilista statunitense Conner Ives e presentata alla London Fashion Week, è diventata un simbolo di solidarietà verso le donne transgender, in un momento in cui i loro diritti sono stati messi in discussione.Una delle prime decisioni del presidente americano Donald Trump, per esempio, è stata il divieto di accesso per le atlete transgender alle gare femminili. Senza dimenticare la recente sentenza della Corte Suprema del Regno Unito secondo cui la definizione legale di "donna" nell'ambito della legge sulle pari opportunità si riferisce al sesso biologico alla nascita, escludendo le persone trans.

