Cosa mangiano i cardinali durante il Conclave?

Conclave che porterà all’elezione del successore di papa Francesco. Un evento solenne e rigorosamente segreto, che attira l’attenzione del mondo non solo per il suo significato spirituale, ma anche per i tanti aneddoti che ruotano intorno alla vita quotidiana dei cardinali elettori. Tra questi, uno dei più curiosi riguarda proprio la loro alimentazione durante i giorni di clausura.La tradizione della “pasta del Conclave” Si parla spesso della cosiddetta “pasta del Conclave” – un piatto semplice, in bianco, con burro e parmigiano – simbolo della sobrietà richiesta durante l’elezione. La sua origine è legata alle restrizioni alimentari volute da Papa Gregorio X nel 1274: dopo il Conclave più lungo della storia, durato quasi tre anni, stabilì che i cardinali ricevessero un solo piatto al giorno se non si giungeva a una decisione entro tre giorni. 🔗 Lettera43.it - Cosa mangiano i cardinali durante il Conclave? Il 7 maggio inizia ilche porterà all’elezione del successore di papa Francesco. Un evento solenne e rigorosamente segreto, che attira l’attenzione del mondo non solo per il suo significato spirituale, ma anche per i tanti aneddoti che ruotano intorno alla vita quotidiana deielettori. Tra questi, uno dei più curiosi riguarda proprio la loro alimentazionei giorni di clausura.La tradizione della “pasta del” Si parla spesso della cosiddetta “pasta del” – un piatto semplice, in bianco, con burro e parmigiano – simbolo della sobrietà richiestal’elezione. La sua origine è legata alle restrizioni alimentari volute da Papa Gregorio X nel 1274: dopo ilpiù lungo della storia, durato quasi tre anni, stabilì che iricevessero un solo piatto al giorno se non si giungeva a una decisione entro tre giorni. 🔗 Lettera43.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave e Giubileo 2025: il ruolo del Camerlengo e i "novendiali". Ecco cosa succede con la morte del Papa durante l'Anno Santo - Con la scomparsa di Papa Francesco si apre per la Chiesa Cattolica un periodo di «Sede vacante» iniziato con l’accertamento ufficiale del decesso da parte del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, che è la figura preposta all’amministrazione temporanea della Santa Sede durante questo periodo, si tratta del cardinale statunitense Kevin Farrell che si è recato presso il corpo del Papa defunto per... 🔗feedpress.me

Cosa mangiano i romani a Pasqua? I piatti tipici e le tradizioni - Si avvicina anche per quest’anno la Pasqua e la città si prepara a vivere a casa una delle festività più amate. Pasqua a Roma: la colazione Da secoli però, la Pasqua è legata anche alle tradizioni culinarie, che soprattutto nella capitale, trovano la loro peculiarità nella famosa “colazione” pasquale alla romana. Gli abitanti della città eterna usano iniziare la giornata con un vero e proprio pasto tradizionalmente composto da ingredienti inconsueti per l’appuntamento con la tavola di prima mattina. 🔗funweek.it

Kekko Silvestre dei Modà cade durante le prove a Sanremo 2025: cosa è successo? Come sta? - Spiacevole imprevisto per i Modà a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2025. Durante le prove a cui abbiamo assistito oggi – lunedì 10 febbraio 2025 – Kekko Silvestre si sarebbe infortunato, riportando – secondo le prime indiscrezioni – una frattura a una costola. Sul posto è subito intervenuto Carlo Conti (anche lui presente alle prove assieme a Gerry Scotti) per supportare il cantante, tornato sul palco dell’Ariston dopo un lungo periodo di assenza dalle scene. 🔗superguidatv.it

Se ne parla anche su altri siti

Conclave: cosa mangiano i cardinali durante le votazioni per eleggere il nuovo Papa; Dietro le quinte del Conclave: cosa e come mangiano i cardinali riuniti per eleggere il nuovo Papa; Come funziona un conclave e quali rigide regole deve seguire chi vi partecipa; Poveri, cerimoniale, ordine dei posti, liturgia: guida ai funerali del Papa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Dietro le quinte del Conclave: cosa e come mangiano i cardinali riuniti per eleggere il nuovo Papa - I religiosi non possono avere contatti con l’esterno, e lo stesso vale per cuochi e camerieri: niente telefoni e nessun dispositivo elettronico. Ecco come ... 🔗repubblica.it

Cosa mangiano i cardinali a Roma per il Conclave (e dove) - La scomparsa di Papa Francesco ha fatto confluire in Vaticano e a Roma tutti i cardinali impegnati nel Conclave che porterà all’elezione del nuovo Pontefice: alcuni porporati si trovavano già nella Ca ... 🔗informazione.it

Dove dormono i cardinali durante il Conclave? - La scomparsa di Papa Francesco ha fatto confluire in Vaticano e a Roma tutti i cardinali impegnati nel Conclave che porterà all’elezione del nuovo Pontefice: alcuni porporati si… Leggi ... 🔗informazione.it