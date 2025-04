Cosa è successo a Nina Moric? Parole gravissime Sei spazzatura! | attacco a Corona?

Nina Moric torna a far parlare di sé, e lo fa con Parole forti, al vetriolo, che sembrano dirette a una persona precisa: Fabrizio Corona. Dopo mesi di silenzio, la modella croata ha pubblicato sui social un messaggio che ha immediatamente acceso il dibattito sul web.Nessun nome esplicitato, certo, ma il contenuto della sua dichiarazione lascia poco spazio all’immaginazione. Le Parole, pesanti come macigni, sembrano l’ennesimo capitolo di una storia tormentata tra due ex che, nonostante tutto, sono ancora legati da un figlio in comune, Carlos. Il clima è teso, i toni accesi, e la sensazione è che questa guerra a distanza sia tutt’altro che conclusa.Nina Moric contro Fabrizio Corona? Le Parole durissime«Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura»: è questo il messaggio pubblicato da Nina Moric su Instagram, una frase che ha immediatamente infiammato i social. 🔗 Donnapop.it - Cosa è successo a Nina Moric? Parole gravissime «Sei spazzatura!»: attacco a Corona? torna a far parlare di sé, e lo fa conforti, al vetriolo, che sembrano dirette a una persona precisa: Fabrizio. Dopo mesi di silenzio, la modella croata ha pubblicato sui social un messaggio che ha immediatamente acceso il dibattito sul web.Nessun nome esplicitato, certo, ma il contenuto della sua dichiarazione lascia poco spazio all’immaginazione. Le, pesanti come macigni, sembrano l’ennesimo capitolo di una storia tormentata tra due ex che, nonostante tutto, sono ancora legati da un figlio in comune, Carlos. Il clima è teso, i toni accesi, e la sensazione è che questa guerra a distanza sia tutt’altro che conclusa.contro Fabrizio? Ledurissime«Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei»: è questo il messaggio pubblicato dasu Instagram, una frase che ha immediatamente infiammato i social. 🔗 Donnapop.it

