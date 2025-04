Cosa c’è dietro al blackout in Spagna e Portogallo? Non si esclude l’azione deliberata

blackout che ieri ha colpito Spagna, Portogallo e (per poche ore) anche il sud della Francia. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per sabotaggio, al momento sembrano escludere l’ipotesi cyberattacco. Mentre la Spagna cerca di fare luce sulle cause, nche Palazzo Chigi è in allarme: convocata per i prossimi giorni una riunione a livello tecnico del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Ma gli esperti Cosa dicono? Ecco Cosa dice Matteo Adjimi, presidente del Cda di Argo Spa, azienda leader nel settore dell'intelligence specializzata in consulenze strategiche per imprese. epaselect epa12062155 A local police officer stands guard at Puerta del Sol square a day after the massive power outage, in downtown Madrid, Spain, 29 April 2025. 🔗 Quotidiano.net - Cosa c’è dietro al blackout in Spagna e Portogallo? “Non si esclude l’azione deliberata” Roma, 29 aprile 2025 – È iniziata la conta dei danni del maxiche ieri ha colpitoe (per poche ore) anche il sud della Francia. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per sabotaggio, al momento sembranore l’ipotesi cyberattacco. Mentre lacerca di fare luce sulle cause, nche Palazzo Chigi è in allarme: convocata per i prossimi giorni una riunione a livello tecnico del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Ma gli espertidicono? Eccodice Matteo Adjimi, presidente del Cda di Argo Spa, azienda leader nel settore dell'intelligence specializzata in consulenze strategiche per imprese. epaselect epa12062155 A local police officer stands guard at Puerta del Sol square a day after the massive power outage, in downtown Madrid, Spain, 29 April 2025. 🔗 Quotidiano.net

