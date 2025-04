Cortona ponte del Primo maggio | i servizi pubblici attivi

Cortona, ponte del Primo maggio: i servizi pubblici attivi

Giovedì 1 mercato di Camucia in formato ridotto. Venerdì 2 uffici comunali chiusi, ma Dec e Farmacia aperti

Giovedì Primo maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori gli uffici del Comune di Cortona garantiranno i servizi pubblici essenziali. Secondo quanto comunicato da Sei Toscana, la raccolta domiciliare dei rifiuti sarà regolare nella giornata del Primo maggio, mentre le stazioni ecologiche e i centri di raccolta saranno chiusi nel giorno della Festa dei Lavoratori.

Il Primo maggio saranno regolarmente aperti il Maec, il Parco archeologico del Sodo, la Fortezza del Girifalco e l'infopoint turistico di piazza Signorelli. Il mercato settimanale di Camucia sarà effettuato in formato ridotto, i banchi dei venditori ambulanti interesseranno piazza Sergardi e la parte alta di via Lauretana.

