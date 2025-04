Cortona dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva

Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico

Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l'Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre.

Per la Ztl Rossa il varco sarà attivo dalle ore 10:00 alle ore 4:00, mentre per la Ztl Gialla l'attivazione del varco andrà dalle ore 10:00 alle ore 15:00 e dalle ore 16:00 alle ore 4:00.

Sboccia il centro della città etrusca. Primo maggio con Cortona in Fiore - Il centro storico di Cortona si prepara a fiorire, letteralmente, in occasione della nuova edizione di "Cortona in Fiore", in programma giovedì 1° maggio. Un’intera giornata dedicata al mondo florovivaistico e alle eccellenze artigianali e agroalimentari del territorio, con occhio di riguardo per le famiglie e i più piccoli. Appuntamento dalle 9 alle 20 in piazza della Repubblica, piazza Signorelli e piazza Garibaldi per la tradizionale Mostra Mercato dei Fiori e del Rame, tra esposizioni di piante, fiori, decorazioni da giardino, prodotti tipici e manufatti artigianali. 🔗lanazione.it

Cortona in fiore e fiera del rame, un primo maggio all’insegna dei colori - Arezzo, 25 aprile 2025 – Cortona in fiore e fiera del rame, un primo maggio all’insegna dei colori. Tutto il programma Giochi, animazioni, letture e truccabimbi floreale. La premiazione del concorso Centro storico all’insegna dei fiori e del rame. Giovedì primo maggio Cortona si colora delle mille tonalità del mondo florovivaistico con la novità delle proposte dedicate ai più piccoli, tutte all’insegna dei fiori. 🔗lanazione.it

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

