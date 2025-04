Corteo neofascista sfila a Milano per Sergio Ramelli | oltre mille fanno il saluto romano Ma dalle case parte Bella Ciao

Milano – Puntuali come ogni anno, la sera del 29 aprile oltre un migliaio di militanti di estrema destra si sono riunite in piazza Gorini, a Milano, per commemorare Sergio Ramelli, nel cinquantesimo anniversario della sua morte. La manifestazione ha ricordato anche Enrico Pedenovi, consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano, ucciso un anno dopo nello stesso giorno, e Carlo Borsani, aderente alla Repubblica Sociale Italiana, ucciso il 29 aprile del 1945.I partecipanti, in file ordinate di cinque, hanno sfilato con fiaccole e bandiere tricolori. In testa, uno striscione con la scritta “Onore ai camerati caduti”. Il Corteo si è diretto verso via Paladini, il luogo dove Ramelli, allora iscritto al Fronte della Gioventù, fu aggredito a colpi di chiave inglese da un gruppo di militanti di estrema sinistra nel marzo 1975. 🔗 Ilgiorno.it - Corteo neofascista sfila a Milano per Sergio Ramelli: oltre mille fanno il saluto romano. Ma dalle case parte “Bella Ciao” – Puntuali come ogni anno, la sera del 29 aprileun migliaio di militanti di estrema destra si sono riunite in piazza Gorini, a, per commemorare, nel cinquantesimo anniversario della sua morte. La manifestazione ha ricordato anche Enrico Pedenovi, consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano, ucciso un anno dopo nello stesso giorno, e Carlo Borsani, aderente alla Repubblica Sociale Italiana, ucciso il 29 aprile del 1945.Icipanti, in file ordinate di cinque, hannoto con fiaccole e bandiere tricolori. In testa, uno striscione con la scritta “Onore ai camerati caduti”. Ilsi è diretto verso via Paladini, il luogo dove, allora iscritto al Fronte della Gioventù, fu aggredito a colpi di chiave inglese da un gruppo di militanti di estrema sinistra nel marzo 1975. 🔗 Ilgiorno.it

