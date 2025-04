Corteo a Milano per Ramelli i residenti fanno partire ‘Bella Ciao’ al raduno dei militanti di estrema destra

militanti di estrema destra si sono dati appuntamento in piazzale Gorini a Milano per il Corteo per il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Alcuni residenti dei condomini che si affacciano sul punto di raduno hanno fatto partire la musica di 'Bella Ciao', il canto popolare dedicato alla Resistenza italiana. 🔗 disi sono dati appuntamento in piazzale Gorini aper ilper il 50esimo anniversario della morte di Sergio. Alcunidei condomini che si affacciano sul punto dihanno fattola musica di 'Bella Ciao', il canto popolare dedicato alla Resistenza italiana. 🔗 Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, la procura fa ricorso: “Pericolo di ricostituzione del partito fascista” - Il Tribunale di Milano ha assolto 23 militanti di estrema destra, imputati per "manifestazione fascista" per aver fatto saluti romani al corto per Sergio Ramelli. Oggi, martedì 29 aprile, al cinquantesimo anniversario dalla morte, la Procura ha fatto ricorso contro la sentenza: "Propaganda fascista".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, 23 assolti: “Nessun reato, solo omaggio e ricordo” - Lo scorso novembre il Tribunale di Milano ha assolto 23 imputati per "manifestazione fascista" per aver risposto alla "chiamata del presente" e fatto il "saluto romano" al corteo in memoria di Sergio Ramelli nel 2019. Per i giudici, quei gesti hanno avuto "solo una specifica valenza di omaggio e di ricordo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Corteo Dax Milano, vandalizzato il quartiere di Porta Genova, danneggiate Tesla e vetrine, muri imbrattati, i residenti: "Hanno devastato la zona" - VIDEO - Il corteo era stato organizzato da collettivi e centri sociali in memoria di Davide "Dax" Cesare, ucciso nel 2003 in un agguato Sabato pomeriggio si è tenuto a Milano il corteo, organizzato dai centri sociali e collettivi, in memoria di Davide "Dax" Cesare, attivista del centro sociale milane 🔗ilgiornaleditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Corteo a Milano per Ramelli, i residenti fanno partire 'Bella Ciao' al raduno dei militanti di estrema destra; Mike Bongiorno, a Milano una targa dedicato al suo passato da partigiano. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Corteo a Milano per Ramelli, i residenti fanno partire ‘Bella Ciao’ al raduno dei militanti di estrema destra - I militanti di estrema destra si sono dati appuntamento in piazzale Gorini a Milano per il corteo per il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli ... 🔗fanpage.it

Oggi a Milano il corteo per ricordare Sergio Ramelli: saranno in duemila - Martedì 29 aprile Milano ricorda l'omicidio di Sergio Ramelli. Sono passati 50 anni dalla morte dello studente milanese di 18 anni, militante del Fronte della Gioventù, formazione politica giovanile d ... 🔗milanotoday.it

Parata nera per Sergio Ramelli, in piazza a Milano i leader dell’estrema destra - Corteo per commemorare il giovane ucciso 50 anni fa da Avanguardia Operaia. C’è anche l’ex consigliera di FdI Beccalossi ... 🔗milano.repubblica.it