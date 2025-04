Corteo a Milano per il 50 anniversario della morte di Sergio Ramelli

Milano, il Corteo per il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Da un palazzo vicino è risuonata ad alto volume 'Bella ciao', il canto popolare dedicato alla Resistenza. Alcuni manifestanti hanno replicato con insulti, e sono stati fatti esplodere alcuni petardi, poi gli organizzatori hanno riportato l'ordine e la manifestazione si è sciolta.Il Corteo di estrema destra per i 50 anni dalla morte dello studente del Fronte della Gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia operaia era arrivato in via Paladini, dove Sergio Ramelli abitava. I manifestanti, il cui numero è aumentato nel corso del tragitto, si sono poi messi davanti al murale in memoria del giovane, dove sono stati deposti alcuni mazzi di fiori.

Sergio Ramelli, oltre 2mila persone sfilano a Milano al corteo di estrema destra per i 50 anni dalla morte - Più di 2mila persone si sono ritrovate in via Paladini a Milano per il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Presenti sigle di estrema destra e movimenti neo fascisti.

