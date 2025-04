Corsi sostegno INDIRE | costi requisiti e modalità | decreti attuativi pubblicati QUESTION TIME con Cannas LIVE Martedì 29 aprile alle 15 | 30

pubblicati i decreti attuativi che riguardano i Corsi sostegno organizzati da INDIRE e dalle università: i provvedimenti riguardano i cosiddetti “triennalisti” e chi ha conseguito un titolo estero.L'articolo Corsi sostegno INDIRE: costi, requisiti e modalità: decreti attuativi pubblicati. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Martedì 29 aprile alle 15:30 . 🔗 Sono statiche riguardano iorganizzati dae duniversità: i provvedimenti riguardano i cosiddetti “triennalisti” e chi ha conseguito un titolo estero.L'articolocon2915:30 . 🔗 Orizzontescuola.it

Corsi di sostegno Indire per la specializzazione di 80 mila docenti, Anief: ‘Abbattere i costi di iscrizione’ - È imminente la pubblicazione del decreto interministeriale che avvierà i nuovi corsi di sostegno Indire. Il provvedimento, previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto-Legge 71/2024, ha ricevuto il via libera dal Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica. I corsi, organizzati in modalità telematica, saranno accessibili ai docenti con almeno tre anni di servizio […] The post Corsi di sostegno Indire per la specializzazione di 80 mila docenti, Anief: ‘Abbattere i costi di iscrizione’ first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Corsi Indire per docenti sostegno triennalisti: requisiti, costi, modalità online. DECRETO pubblicato - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto n. 75 del 24 aprile 2025, che introduce importanti novità sui percorsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità. L'articolo Corsi Indire per docenti sostegno triennalisti: requisiti, costi, modalità online. DECRETO pubblicato sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Corsi sostegno INDIRE: requisiti, CFU, ci sarà differenza tra titoli rilasciati da Università e da Indire. Costi tra 900 e 1500 euro. Chi è esonerato dal Tirocinio? - Si è svolta presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'informativa riguardante: la bozza di decreto ministeriale sui percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, destinati a docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni, e la bozza di decreto interministeriale relativa ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, rivolta a coloro che hanno completato un percorso formativo all'estero in attesa di riconoscimento o che rinunciano al contenzioso in atto. 🔗orizzontescuola.it

