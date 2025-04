Corsi Indire per i prof di sostegno | Valditara firma i decreti Sindacati divisi | Primo passo Contrari

sostegno: arrivano i Corsi di formazione organizzati da Indire, l'istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa, recentemente "commissariato" dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Con la firma di due decreti finalizzati all'attivazione dei perCorsi di specializzazione previsti dal decreto Legge 71 del 2024, viale Trastevere prova a dare una risposta alla carenza di personale formato per l'insegnamento a un bambino o a un ragazzo con disabilità. Un provvedimento che attendevano in molti, ma che è anche destinato a destare polemiche perché chi farà i nuovi Corsi li effettuerà in via straordinaria online e con un minor impegno (meno crediti formativi) rispetto al percorso ordinario. Il tutto si iscrive nel più ampio contesto delle riforme che interessano la scuola e mirano ad aggiungere all'offerta delle università (Tfa), un canale formativo di specializzazione specifico per oltre sessanta mila docenti precari.

