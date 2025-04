Corsi INDIRE per docenti sostegno triennalisti | requisiti costi e modalità DECRETO pubblicato

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il DECRETO n. 75 del 24 aprile 2025, che introduce importanti novità sui percorsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Graduatoria interna di istituto docenti 2025: abilitazione, sostegno senza titolo e altro grado, aspettativa, corsi Indire. Risposte ai quesiti - I docenti interessati sono al momento impegnati nella compilazione dei moduli da inoltrare alla scuola di titolarità ai fini della redazione graduatoria interna di istituto, ponendosi in merito diversi dubbi.

Corsi di sostegno Indire per la specializzazione di 80 mila docenti, Anief: 'Abbattere i costi di iscrizione' - È imminente la pubblicazione del decreto interministeriale che avvierà i nuovi corsi di sostegno Indire. Il provvedimento, previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto-Legge 71/2024, ha ricevuto il via libera dal Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica. I corsi, organizzati in modalità telematica, saranno accessibili ai docenti con almeno tre anni di servizio

Corsi Indire per docenti sostegno triennalisti: requisiti, costi, modalità online. DECRETO pubblicato - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto n. 75 del 24 aprile 2025, che introduce importanti novità sui percorsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità. L'articolo Corsi Indire per docenti sostegno triennalisti: requisiti, costi, modalità online. DECRETO pubblicato sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Docenti di Sostegno: il Collettivo chiede chiarimenti sui corsi INDIRE e difende la qualità dell'inclusione scolastica - Il Collettivo Docenti di Sostegno esprime preoccupazioni sui corsi INDIRE.

