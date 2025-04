Corsi di specializzazione Indire 3 anni di servizio | chi può accedere 40 CFU e corso di 4 mesi DECRETO pubblicato PDF

Corsi formativi fino al 31 dicembre 2025. L'iscrizione può avvenire presso Indire o presso una Università, come previsto dall'articolo 6 del DECRETO-legge 712024 convertito nella legge n. 106 del 29 luglio 2024.

Specializzazione sostegno 2025: in arrivo i corsi telematici INDIRE - Con l’arrivo della primavera 2025, il Ministero dell’Istruzione è pronto a pubblicare il decreto per il decimo ciclo del TFA Sostegno. Quest’anno, accanto al tradizionale percorso universitario per ottenere la specializzazione sul sostegno, sarà attivato un nuovo canale formativo: i corsi INDIRE. Rivolti a docenti con esperienza e a chi possiede un titolo estero non […] The post Specializzazione sostegno 2025: in arrivo i corsi telematici INDIRE first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Percorsi abilitanti e Corsi Indire, opportunità di abilitazione su materia e specializzazione sostegno. Ma i dubbi sono ancora tanti. RISPOSTE AI QUESITI - La Prof.ssa Sonia Cannas risponde ai quesiti dei nostri lettori su percorsi abilitanti poso comune per la scuola secondaria secondo ciclo a.a. 2024/25 e percorsi specializzazione sostegno INDIRE (in questo caso sono interessati tutti i gradi di scuola, per docenti con tre anni di servizio o contenzioso in atto per titolo estero in attesa di riconoscimento). Conduce Andrea Carlino. L'articolo Percorsi abilitanti e Corsi Indire, opportunità di abilitazione su materia e specializzazione sostegno. 🔗orizzontescuola.it

Corsi di sostegno Indire per la specializzazione di 80 mila docenti, Anief: ‘Abbattere i costi di iscrizione’ - È imminente la pubblicazione del decreto interministeriale che avvierà i nuovi corsi di sostegno Indire. Il provvedimento, previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto-Legge 71/2024, ha ricevuto il via libera dal Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica. I corsi, organizzati in modalità telematica, saranno accessibili ai docenti con almeno tre anni di servizio […] The post Corsi di sostegno Indire per la specializzazione di 80 mila docenti, Anief: ‘Abbattere i costi di iscrizione’ first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Corsi Indire per docenti sostegno, cosa sono e chi può partecipare: cosa c'è da sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Corsi Indire per docenti sostegno, cosa sono e chi può partecipare: cosa c'è da sapere ... 🔗tg24.sky.it

Corsi sostegno INDIRE, percorsi riservati a chi ha conseguito il titolo estero. DECRETO pubblicato - Il Decreto n. 77 del 24 aprile 2025, firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e dal Ministro dell’Università e della Ricerca, introduce una soluzione attesa per i docenti che hanno conseguito ... 🔗orizzontescuola.it

Corsi Indire Sostegno 2025, quanto costano? - Sono stati pubblicati i decreti attuativi relativi al percorso di specializzazione sul sostegno organizzato da INDIRE. In particolare, il decreto 75 si riferisce ai percorsi disponibili per chi ha svo ... 🔗tecnicadellascuola.it