Corsa Champions Sacchi | Impossibile fare pronostici Ancelotti-Brasile? Farà bene

Corsa Champions si infiamma. Il pareggio della Lazio contro il Parma, che ha chiuso la 34esima giornata di Serie A, ha animato un campionato mai così vivo, con cinque squadre racchiuse in tre punti per un solo posto, il quarto, in Champions League, con l'Atalanta terza che dista ulteriori tre punti dalla . 🔗 (Adnkronos) – Lasi infiamma. Il pareggio della Lazio contro il Parma, che ha chiuso la 34esima giornata di Serie A, ha animato un campionato mai così vivo, con cinque squadre racchiuse in tre punti per un solo posto, il quarto, inLeague, con l'Atalanta terza che dista ulteriori tre punti dalla . 🔗 Periodicodaily.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Isaksen mette nei guai Gasperini: corsa Champions apertissima - La Lazio espugna il campo dell’Atalanta grazie alla rete del danese: i nerazzurri risucchiati, si apre anche la corsa al terzo posto Due squadre reduci da momenti complicati e una vittoria che può risollevare certamente il morale della Lazio. Dall’altra parte le preoccupazioni in casa Atalanta non mancano. Se i biancocelesti ritrovano i tre punti dopo tre gare, con la seconda vittoria nelle ultime 7, per i nerazzurri arriva la terza sconfitta consecutiva e ora gli orobici sono ancora più risucchiati nella corsa Champions. 🔗calciomercato.it

Zambrotta svela su Tudor: «All’epoca non immaginavamo potesse allenare. Corsa Champions? Mi sbilancio e dico che può finire così» - di Redazione JuventusNews24Zambrotta svela su Tudor: le sue dichiarazioni sul nuovo allenatore della Juventus e sulla corsa alla prossima Champions League dei bianconeri Gianluca Zambrotta ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare della Juve, nella settimana che porterà alla sfida contro il Lecce. TUDOR – «Igor era uno di quelli che all’epoca si faticava a immaginare con un futuro in panchina. 🔗juventusnews24.com

Sacchi: “Dopo Lazio-Napoli dico che il Napoli è pienamente in corsa, stanno facendo un miracolo” - Sacchi: “Dopo Lazio-Napoli dico che il Napoli è pienamente in corsa, stanno facendo un miracolo” Arrigo Sacchi scrive il suo commento per la Gazzetta dello Sport. Del Napoli di Conte scrive: Il Napoli ha la forza, le energie e le qualità per rimettersi in piedi e tornare a pedalare come ha fatto in precedenza. E, a mio avviso, può rientrare anche l’Atalanta. Dico che il Napoli è pienamente in corsa soprattutto dopo averlo visto all’opera all’Olimpico contro la Lazio. 🔗ilnapolista.it

Ne parlano su altre fonti

Corsa Champions e Ancelotti-Brasile? Il 'pronostico' di Arrigo Sacchi; Peppa Pig avrà una sorellina: l’annuncio ufficiale; Edilizia, Rebuild 2025: verso un ‘Manifesto per il futuro delle costruzioni’; Sacchi: Inter a due facce, Inzaghi dovrà essere bravo in un dettaglio. Invece Conte.... 🔗Ne parlano su altre fonti

Corsa Champions, Sacchi: "Impossibile fare pronostici. Ancelotti-Brasile? Farà bene" - (Adnkronos) - La corsa Champions si infiamma. Il pareggio della Lazio contro il Parma, che ha chiuso la 34esima giornata di Serie A, ha animato un campionato mai così vivo, con cinque squadre racchius ... 🔗msn.com

Quinto posto Champions complicato ma non impossibile, la situazione - Dopo i quarti di Finale d'andata in Champions League ... con le eliminazioni delle squadre spagnole ancora in corsa. Situazione alquanto difficile, sebbene non impossibile. 🔗calcioatalanta.it

Corsa Champions, Gasperini dice la sua: «Il sogno scudetto? Penso sia sparito con l’Inter. Su Lazio e Bologna…» - Il tecnico ex Genoa ha parlato anche della corsa Champions con Lazio e Bologna, affermando che: «Direi di sì, era un sogno impossibile che penso sia sparito nella partita con l’Inter. Però lì avevamo ... 🔗lazionews24.com