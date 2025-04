Coppola Juventus l’indiscrezione | pronta l’offerta per il difensore del Verona! Svelate le cifre Tutti i dettagli

Coppola Juventus, pronta l'offerta al Verona! Le cifre della possibile proposta: l'indiscrezione e Tutti i dettagliSecondo quanto riportato da L'Arena, la Juventus a breve potrebbe presentare un'offerta al Verona per il cartellino di Diego Coppola.Il club bianconero sarebbe intenzionati a mettere sul piatto 9 milioni di euro, più eventuali bonus, per il difensore centrale classe 2003. Se ne riparlerà dopo la salvezza conquistata dall'Hellas: la Juve sembra intenzionata a fare sul serio per Coppola. Si attendono ora ulteriori conferme.

Mercato Juventus: sacrificio eccellente in estate? Un big a sorpresa può lasciare Torino! L’ultima indiscrezione sul suo futuro - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus: possibile sacrificio eccellente in estate? Un big a sorpresa potrebbe lasciare i bianconeri! L’ultima voce sul suo futuro Secondo quanto riferito da Fabiana Della Valle, non c’è solo Andrea Cambiaso in ottica di una possibile cessione eccellente nella prossima estate, con il terzino che continua ad essere corteggiato dal Manchester City. Anche Federico Gatti, secondo la giornalista, potrebbe essere ‘sacrificato‘ dalla dirigenza nel prossimo mercato Juventus visto il reparto difensivo comunque affollato grazie anche al rientro di Gleison ... 🔗juventusnews24.com

Mercato Juventus, possibile cessione a sorpresa! Anche lui potrebbe lasciare i bianconeri a giugno. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, possibile cessione a sorpresa! Anche Mattia Perin sarebbe in bilico in vista della prossima estate Arrivano importanti aggiornamenti anche per quanto riguarda il futuro di Mattia Perin, che non da molto tempo ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2027. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport non è da escludere che il portiere bianconero possa lasciare il club bianconero in estate. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juventus, Vlahovic verso l’addio: la Premier pronta a bussare alla porta, fissato il prezzo della cessione. La cifra - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, Vlahovic pronto a dire addio ai bianconeri: la Premier League pronta a bussare alla porta, fissato il prezzo della cessione. La cifra La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a parlare di Dusan Vlahovic, che si appresta a vivere gli ultimi mesi alla Juventus prima di dare l’addio ai bianconeri dopo tre stagioni e mezzo. Sulle sue tracce ci sono già da tempo diversi club di Premier League. 🔗juventusnews24.com

