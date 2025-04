Coppa Italia pronto l’esodo a Roma Domani al via la vendita dei biglietti

vendita in vista della finale di Coppa Italia inizierà con un giorno di ritardo rispetto alle indiscrezioni della vigilia. Questa volta, però, la notizia è ufficiale: la caccia al biglietto per il big match con il Milan, atteso da 51 anni dalla piazza rossoblù, inizierà domattina alle 10, sul circuito Vivaticket.Gli abbonati rossoblù avranno a disposizione 29.393 biglietti così divisi: 8.567 in curva Nord, 11-371 nei Distinti Nord, 3.869 in Tribuna Monte Mario lato Nord e 5-236 posti in Tribuna Tevere lato Nord. Ai tifosi rossoneri curva sud e settori affini, così da avere uno stadio pressoché diviso a metà.I PREZZIIl costo dei tagliandi varia dai 220 euro della Tribuna Monte Mario, ai 40 della Curva, in linea con quelli di un anno fa. Nel mezzo, 60 euro per i Distinti, 130 per la Tribuna laterale, 170 per la Tribuna tevere centrale, fino ai biglietti più costosi: ovvero 180 per la tribuna laterale Monte Mario e 220 per la Tribuna centrale Monte Mario. Ilrestodelcarlino.it - Coppa Italia, pronto l’esodo a Roma. Domani al via la vendita dei biglietti Leggi su Ilrestodelcarlino.it La prein vista della finale diinizierà con un giorno di ritardo rispetto alle indiscrezioni della vigilia. Questa volta, però, la notizia è ufficiale: la caccia al biglietto per il big match con il Milan, atteso da 51 anni dalla piazza rossoblù, inizierà domattina alle 10, sul circuito Vivaticket.Gli abbonati rossoblù avranno a disposizione 29.393così divisi: 8.567 in curva Nord, 11-371 nei Distinti Nord, 3.869 in Tribuna Monte Mario lato Nord e 5-236 posti in Tribuna Tevere lato Nord. Ai tifosi rossoneri curva sud e settori affini, così da avere uno stadio pressoché diviso a metà.I PREZZIIl costo dei tagliandi varia dai 220 euro della Tribuna Monte Mario, ai 40 della Curva, in linea con quelli di un anno fa. Nel mezzo, 60 euro per i Distinti, 130 per la Tribuna laterale, 170 per la Tribuna tevere centrale, fino aipiù costosi: ovvero 180 per la tribuna laterale Monte Mario e 220 per la Tribuna centrale Monte Mario.

