Convocato il consiglio comunale per approvare il Consuntivo

Convocato il consiglio comunale di Cesa per il 30 aprile alle ore 19. Si tratta di una seduta ordinaria in quanto, in discussione, vi è l'approvazione del rendiconto di gestione per l'anno 2024. Il conto Consuntivo si è chiuso con un avanzo di amministrazione ed una quota importante per.

