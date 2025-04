Convitto Delfico sotto sequestro | verifiche strutturali e antisismiche in corso

verifiche statiche e antisismiche presso il Convitto Nazionale "Melchiorre Delfico" di Teramo, edificio sottoposto a sequestro preventivo dal 3 ottobre 2024 per presunte carenze strutturali. Le indagini, che comprendono saggi stratigrafici, mirano a raggiungere il livello LC3, il massimo grado di approfondimento previsto, e si concluderanno con una relazione finale entro il 3 giugno. Questa fase è propedeutica alla redazione del progetto di adeguamento sismico, affidato all'ATI Project tramite gara di Invitalia, e alla presentazione di una nuova istanza di dissequestro al Tribunale di Teramo, dopo il rigetto da parte della Corte di Cassazione.

A partire dal 28 aprile 2025, sono iniziate le verifiche statiche e antisismiche presso il Convitto Nazionale "Melchiorre Delfico" di Teramo, edificio sottoposto a sequestro preventivo dal 3 ottobre 2024 per presunte carenze strutturali. Le indagini, che comprendono saggi stratigrafici, mirano a raggiungere il livello LC3, il massimo grado di approfondimento previsto, e si concluderanno con una relazione finale entro il 3 giugno. Questa fase è propedeutica alla redazione del progetto di adeguamento sismico, affidato all'ATI Project tramite gara di Invitalia, e alla presentazione di una nuova istanza di dissequestro al Tribunale di Teramo, dopo il rigetto da parte della Corte di Cassazione.

