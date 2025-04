Controlli NAS | igiene carente in un market etnico di Modena sanzioni per 1 440 euro

Modena le ispezioni dei Carabinieri del NAS di Parma, impegnati in una vasta campagna di Controlli mirati a tutelare la sicurezza alimentare, con particolare attenzione all’approssimarsi della stagione primaverile, periodo che tradizionalmente registra un aumento dei. 🔗 Modenatoday.it - Controlli NAS: igiene carente in un market etnico di Modena, sanzioni per 1.440 euro Proseguono in provincia dile ispezioni dei Carabinieri del NAS di Parma, impegnati in una vasta campagna dimirati a tutelare la sicurezza alimentare, con particolare attenzione all’approssimarsi della stagione primaverile, periodo che tradizionalmente registra un aumento dei. 🔗 Modenatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Controlli dei Nas nei B&B della provincia: scoperte irregolarità in 11 strutture - Ha interessato anche la provincia di Latina la vasta campagna di controlli nei B&B promossa già dai mesi scorsi dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e avviata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute. L’attività ha preso il via nel... 🔗latinatoday.it

Controlli in b&b di brindisino e tarantino: oltre uno su tre ritenuti non in regola Nas carabinieri - Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Al fine di garantire il rispetto delle norme nel settore ricettivo, i Carabinieri del N.A.S. di Taranto hanno eseguito ispezioni in diversi B&B nelle province di Taranto e Brindisi. Sono stati eseguiti in totale 127 controlli presso B&B a conduzione familiare e imprenditoriale dei quali 47 sono stati ritenuti non conformi (oltre il 35%). Complessivamente sono state accertate 8 violazioni di carattere penale per le quali i responsabili delle strutture sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per la mancata identificazione delle ... 🔗noinotizie.it

Province di Salerno ed Avellino: controlli dei NAS in strutture ricettive. Su 14 alberghi 10 non conformi - Controlli dei NAS nelle strutture ricettive che ospitano scolaresche delle Province di Salerno e Avellino. Otto violazioni amministrative e sequestrati 570kg di alimenti. Chiuso un Albergo e sospese due cucine Controlli del NAS di Salerno presso strutture ricettive che ospitano scolaresche in gita: sequestri e chiusure. Al fine di garantire il rispetto delle norme nel settore ricettivo, i Carabinieri del N. 🔗puntomagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

Controlli NAS: igiene carente in un market etnico di Modena, sanzioni per 1.440 euro; Igiene carente in un ristorante di Randazzo, sanzionato il titolare; Carenza di igiene e attrezzature sporche: chiuso un ristorante alla Stazione; Carenza di igiene: chiusi due ristoranti-pizzeria a Vasto e Atessa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sporcizia e carenze igieniche, i Nas multano una pasticceria e sospendono un bar-ristorante in Valtaro - Per le festività pasquali, i carabinieri del Nas di Parma hanno intensificato i controlli sulla sicurezza alimentare nelle province di competenza (Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena), ispezionand ... 🔗gazzettadiparma.it

Controlli a tutela della salute pubblica, riscontrate irregolarità in esercizi commerciali - I militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità N.A.S. di Catania proseguono i controlli, presso esercizi commerciali e strutture del settore ... 🔗98zero.com

Nas Viterbo, controlli nell’ambito della sicurezza alimentare - informata nella circostanza dal personale NAS intervenuto; • Nel complesso, anche a seguito di altri controlli, da cui sono scaturite solamente violazioni amministrative, nella sola provincia di ... 🔗newtuscia.it