Controllano un detenuto ai domiciliari sotto casa ne trovano un altro evaso

detenuto agli arresti domiciliari, ma sotto la sua abitazione hanno trovato un altro uomo sottoposto alla stessa misura che, si è scoperto in seguito, era evaso probabilmente per proseguire nell’attività di spaccio che lo aveva fatto finire nei guai.Nella serata di lunedì 28 aprile i carabinieri di Stezzano hanno raggiunto la casa del detenuto per verificare che stesse rispettando le disposizioni del tribunale. Nei pressi dell’abitazione hanno però notato un uomo che è sembrato loro sospetto e gli hanno chiesto i documenti. Non li aveva, ha fornito un nome che non risultava nel database ed è stato portato in caserma per essere identificato.Solo una volta sottoposto all’Afis è emerso il vero nome del soggetto, M.P., albanese di 37 anni, e si è scoperto anche che si doveva trovare a casa a Brescia, perché sottoposto agli arresti domiciliari per reati di spaccio. 🔗 Bergamonews.it - Controllano un detenuto ai domiciliari, sotto casa ne trovano un altro evaso Stezzano. Stavano controllando unagli arresti, mala sua abitazione hanno trovato unuomoposto alla stessa misura che, si è scoperto in seguito, eraprobabilmente per proseguire nell’attività di spaccio che lo aveva fatto finire nei guai.Nella serata di lunedì 28 aprile i carabinieri di Stezzano hanno raggiunto ladelper verificare che stesse rispettando le disposizioni del tribunale. Nei pressi dell’abitazione hanno però notato un uomo che è sembrato loro sospetto e gli hanno chiesto i documenti. Non li aveva, ha fornito un nome che non risultava nel database ed è stato portato in caserma per essere identificato.Solo una voltaposto all’Afis è emerso il vero nome del soggetto, M.P., albanese di 37 anni, e si è scoperto anche che si doveva trovare aa Brescia, perchéposto agli arrestiper reati di spaccio. 🔗 Bergamonews.it

Cosa riportano altre fonti

Figlio gravemente disabile e mamma sotto stress: il papà detenuto può chiedere gli arresti domiciliari per aiutarla - VENEZIA - È soltanto un bambino, ma la sua quotidianità è un inferno. Dopo un terribile incidente, il piccolo è rimasto in carrozzina, affetto da pesanti limitazioni alla... 🔗ilgazzettino.it

Molestie sotto casa della ex e centinaia di mail offensive: scattano gli arresti domiciliari per un 40enne - Lo scorso martedì pomeriggio i Carabinieri di Savio, con il supporto dei militari dell’aliquota Radiomobile di Cervia Milano Marittima, hanno arrestato in “flagranza differita” un uomo di 40 anni, poiché ritenuto responsabile della violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento ai... 🔗ravennatoday.it

Evade dai domiciliari per festeggiare il carnevale, vestito da detenuto: arrestato - Evade dai domiciliari e gira per Spoleto per festeggiare il carnevale, con un vestito da detenuto. Gli agenti del Commissariato di Spoleto hanno arrestato in flagranza un 52enne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di evasione. L’uomo era stato recentemente... 🔗perugiatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Hanno i domiciliari ma restano in cella: «Tribunale chiuso»; Ai domiciliari per spaccio mette le telecamere per controllare i carabinieri: 31enne in carcere; Aveva 700 grammi di hashish a casa, arrestato 43enne ai domiciliari fuggito dopo un controllo della polizia; La Francia respinge richiesta scarcerazione di Edgardo Greco. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Figlio gravemente disabile e mamma sotto stress: il papà detenuto può chiedere gli arresti domiciliari per aiutarla - VENEZIA - È soltanto un bambino, ma la sua quotidianità è un inferno. Dopo un terribile incidente, il piccolo è rimasto in carrozzina, affetto da pesanti limitazioni ... 🔗ilgazzettino.it

Figlio gravemente disabile e mamma sotto stress: il papà detenuto può chiedere gli arresti domiciliari per aiutarla - VENEZIA - È soltanto un bambino, ma la sua quotidianità è un inferno. Dopo un terribile incidente, il piccolo è rimasto in carrozzina, affetto da pesanti limitazioni alla vista e all’udito ... 🔗ilgazzettino.it

Rossano, con la droga addosso mentre va a trovare un detenuto in carcere: giovane ai domiciliari - Durante un controllo alla circolazione stradale nei pressi del carcere di Rossano, i militari hanno fermato un veicolo con a bordo più persone dirette in visita a un detenuto. L’atteggiamento ... 🔗msn.com