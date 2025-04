Continuità territoriale per il Gino Lisa Regione in attesa delle valutazioni sullo studio | chiesti aggiornamenti al Mit

L'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, questa mattina, ha inviato una nota alla Direzione generale per gli aeroporti del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per chiedere aggiornamenti in merito allo studio sugli aeroporti di Foggia.

Continuità territoriale aeroporti, inviato al Mit lo studio sugli scali di Brindisi, Foggia e Grottaglie-Taranto - E’ stato inviato la scorsa settimana al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti lo studio analitico della domanda e dell’offerta di trasporto nel bacino di utenza degli scali aeroportuali di Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie per i quali è stato chiesto il riconoscimento della continuità... 🔗foggiatoday.it

Giornata storica per l'aeroporto 'Gino Lisa': c'è il via libera al distaccamento dei vigili del fuoco - Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco -, ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il decreto Interministeriale, in via di pubblicazione, che inserisce l’aeroporto Gino Lisa di Foggia tra gli scali nei quali il servizio antincendio aeroportuale... 🔗foggiatoday.it

Il Gino Lisa vola e si pensa a nuovi collegamenti: Milano e Torino certezze, riflettori puntati su Monaco - L'esperimento dei collegamenti per Venezia - "è andata abbastanza bene" - come anche i precedenti per Verona e per Catania, "eravamo solo agli inizi", non sono del tutto tramontati. Lumiwings, vettore che da tre anni ha ripreso a far volare i foggiani, tuttavia non si sbilancia e continua a... 🔗foggiatoday.it

